Parchitelli: "Fare Memoria per dire basta agli orrori"

BARI – In occasione del Giorno della Memoria, la consigliera regionale e vicesegretaria del Partito Democratico Puglia, Lucia Parchitelli, ha sottolineato l’importanza del ricordo per prevenire gli orrori del passato e costruire una società basata sul rispetto e la democrazia.

"Oggi ricordiamo uno dei momenti più bui della storia umana. È un dovere non dimenticare che il 27 gennaio 1945 il mondo ha conosciuto per la prima volta l'orrore del genocidio nazista," ha dichiarato Parchitelli in una nota ufficiale. "La memoria è il fondamento della democrazia, un impegno che ci chiama a una lotta quotidiana contro la guerra, l'intolleranza e ogni forma di discriminazione."

Il cammino verso la ‘Casa Rossa’ di Alberobello

Nel corso della giornata precedente, Parchitelli, insieme a numerosi cittadini e attivisti, ha preso parte a un cammino simbolico verso la "Casa Rossa" di Alberobello, un luogo storico della prigionia in Puglia durante il regime nazifascista.

"È stato un cammino a tratti silenzioso, intenso," ha raccontato la consigliera, "un’occasione per fare memoria e ribadire con decisione il nostro impegno a promuovere una cultura del rispetto dei diritti umani, anche nelle nostre comunità."

Un appello per il futuro

Parchitelli ha voluto lanciare un appello: "Facciamolo per i nostri figli e perché nessuna futura generazione debba mai più rivivere questi orrori." Un messaggio chiaro e forte, che invita tutti a riflettere sull'importanza del ricordo e sulla necessità di agire per costruire una società migliore, lontana da ogni forma di odio e discriminazione.