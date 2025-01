Eccellenza: il Barletta travolge l'Arboris Belli

ph_Ricchitelli

Reduce dalla conquista della Coppa Italia di Eccellenza per la fase regionale della Puglia, il Barletta torna a vincere in campionato. Al Puttilli, nel pomeriggio di domenica 26 gennaio, con un sonoro 5-2, la compagine biancorossa ha travolto l'Arboris Belli nel confronto testacoda valido per la ventiseiesima giornata dell'Eccellenza 2024-2025. Raggiunta per due volte sul doppio vantaggio, la capolista ha riequilibrato la gara a proprio favore con la tripletta firmata da Scaringella e con le reti rispettivamente siglate da Giambuzzi e da Pinto. Il largo successo ottenuto sulla squadra della città dei Trulli consente al Barletta di blindare la vetta della classifica con 68 punti, precedendo di 19 lunghezze l'Atletico Acquaviva (1-0 al Canosa), e di 60 l'Arboris Belli, che resta il fanalino di coda del primo torneo dilettantistico pugliese.