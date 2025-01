Progetto REEL: avviso pubblico per la produzione di 8 cortometraggi sul tema “Odissea Adriatica”

L'Avviso Pubblico

L’obiettivo del bando è selezionare almeno otto operatori economici che, in collaborazione con registi under 35, nati o residenti nell’area del Programma Italia-Croazia (indicata nell’avviso), svilupperanno i cortometraggi. Il tema “Odissea Adriatica”, ispirato alla visione poetica di Predrag Matvejević, esplora il concetto di viaggio nell’Adriatico, definito come “il mare dell’intimità”.

Le narrazioni potranno includere:

Viaggi fisici, come avventure, fughe, vacanze o trasferte lavorative;

Esplorazioni interiori, riflessioni personali o metaforiche;

, riflessioni personali o metaforiche; Viaggi nel tempo o virtuali, rappresentando sogni o necessità.

Le storie possono spaziare tra fiction, dramma o animazione. Un punto focale del progetto è la promozione di destinazioni meno conosciute dell’area del Programma, in linea con l’obiettivo di diversificare e delocalizzare il turismo, valorizzando luoghi ricchi di storia ma poco esplorati.

Dettagli del Bando

Scadenza: 9 marzo 2025 alle ore 23:59 (CET).

Lingua delle candidature: Inglese (saranno disponibili traduzioni di cortesia in italiano e croato).

Importo massimo per ciascun corto: € 20.000,00 oltre IVA.

: € 20.000,00 oltre IVA. Modalità di presentazione : PEC per operatori italiani. Email per operatori non italiani.

Supporto ai Candidati

Per supportare i partecipanti, è previsto un Info Day online il 16 gennaio 2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Durante l’evento saranno forniti chiarimenti e informazioni utili sul bando. Per partecipare, è necessario registrarsi al link: https://forms.gle/yQANgoKh3jnFrpLB8 entro il 15 gennaio alle ore 12:00.

Il Progetto REEL

Il progetto REEL mira a creare una nuova offerta turistica, sperimentando modelli innovativi che utilizzano il cinema come strumento per valorizzare i beni culturali e naturali dei territori coinvolti. Il partenariato, guidato da Apulia Film Commission, include:

Italia: Comune di Venezia e Comune di Rimini;

Croazia: Agenzia Culturale Istriana, Art-Kino, Dubrovnik Cinemas;

: Agenzia Culturale Istriana, Art-Kino, Dubrovnik Cinemas; Partner associati croati: Centro Audiovisivo Croato e Città di Pazin.

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito di Apulia Film Commission al seguente link: https://www.apuliafilmcommission.it/bandiefornitori/progetto-reel-a-cinematic-journey-through-italy-and-croatia.

Per aggiornamenti, è possibile seguire la pagina Facebook del progetto: REEL Project.