ResExtensa, Acquaviva delle Fonti: il 19 gennaio "Scighera" di Matteo Bittante e "Puzzle, il secondo passo" di Elisa Barucchieri

Un viaggio nella nebbia della Val Padana, un’atmosfera che avvolge e trasforma il paesaggio, confondendo i confini tra il reale e il desiderio. "Scighera" esplora le dinamiche di cambiamento e trasformazione, dove la nebbia diventa il sipario che nasconde e rivela, creando un organismo vivente di performance mutevoli. Il lavoro si sviluppa attraverso frammenti coreografici che vanno da due a sei danzatori, ognuno dei quali porta in scena tematiche contemporanee, riflettendo su ciò che è e ciò che non è, su ciò che appare e ciò che si nasconde.



"Puzzle, il secondo passo" di Elisa Barucchieri



in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, ResExtensa rende omaggio al "Maestro della Modernità" con un’opera che trae ispirazione dalle sue visioni narrative, in particolare dal libro Il Castello dei Destini Incrociati. "Puzzle" è un lavoro di ricerca che intreccia danze e storie, un labirinto di voci e relazioni che si incontrano e si scontrano. Ogni spettatore avrà una propria interpretazione del racconto, unendo il corpo e il movimento in una riflessione sulle infinite possibilità di incastro e confronto tra gli individui.



Un appuntamento da non perdere, dove danza, musica e letteratura si fondono in un’esperienza unica e coinvolgente. ResExtensa continua così a offrire al pubblico un palcoscenico di ricerca e sperimentazione nel cuore della Puglia.



La danza contemporanea è un mezzo di crescita culturale e di comunità. I centri lontani dalle grandi metropoli, si trovano a dover affrontare fenomeni di spopolamento e isolamento, ma la danza ha il potere di riaccendere il senso di appartenenza e di comunità, creando spazi di condivisione e d'incontro tra diverse generazioni. L'introduzione della danza contemporanea in contesti periferici permette di rivitalizzare tradizioni locali e contemporaneamente di avvicinare le persone a linguaggi artistici nuovi e stimolanti, arricchendo il panorama culturale di un territorio. In questo modo, la danza contemporanea diventa non solo una forma d'arte, ma un motore di inclusione sociale, di sviluppo territoriale e di apertura mentale, può dare voce a nuove narrazioni, promuovendo una visione più ampia del mondo, e al contempo radicata nella specificità del luogo.



Orari e dettagli dell’evento:



Data: 19 gennaio 2025

Ora: 18.30 (due spettacoli)

Luogo: Teatro Luciani, Acquaviva delle Fonti (BA)

ACQUAVIVA DELLE FONTI - ResExtensa - Centro Nazionale di Produzione della Danza “Porta d’Oriente”, diretto da Elisa Barucchieri, è orgoglioso di presentare una nuova rassegna di danza contemporanea, realizzata in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti e Anchecinema, che porterà in scena due performance al Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti. La rassegna prenderà il via il 19 gennaio, con un doppio appuntamento a partire dalle ore 18.30, offrendo al pubblico una serata unica di danza e riflessione. In programma "Scighera" di Matteo Bittante con Dancehaus Company e "Puzzle, il secondo passo" ideazione e direzione Elisa Barucchieri, con i danzatori e creatori: Fabiana Mangialarsi e Moreno Guadalupi, produzione ResExtensa. In un'epoca segnata da rapidi cambiamenti e sfide globali, la danza contemporanea offre una visione che va oltre le parole, capace di toccare l'anima e stimolare una riflessione profonda.