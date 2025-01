Carnevale di Gallipoli 2025: al via la grande festa con la Focareddha

GALLIPOLI - Concluso il calendario natalizio, l’Amministrazione Comunale è al lavoro per la grande festa carnascialesca in programma il 23 febbraio e il 2 marzo 2025.Come tradizione comanda, ad aprire ufficialmente la festa sarà l’appuntamento con la Focareddha del 17 gennaio. La Focareddha è una delle ricorrenze più sentite di Gallipoli, un tassello identitario della storia cittadina e rappresenta la tradizionale festa del fuoco, tra sacro e profano. Infatti, la focareddha è un grande falò composto da legna raccolta nei campi che viene acceso la sera del 17 gennaio in onore di Sant’Antonio Abate.L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di mantenere la tradizione della città, animando la serata e celebrando con la comunità tutta l’avvio dei festeggiamenti. Nel corso della serata, alle 17:45, oltre alla tradizionale accensione della pira, non mancherà l’intrattenimento dal vivo con la musica de “I Trainanti”, gruppo di musica popolare nato nel dicembre 2016 composto da Enrica Rivoli (voce e tamburello), Luca Cataldo (fisarmonica a tastiera), Alfredo Ronzino (chitarra classica), Biagio Emanuele De Francesco (flauto e mandolino) e Maria Angela Mercurio (ballerina).L’evento è organizzato dall’assessorato al Turismo e allo Spettacolo in collaborazione con La Fabbrica del Carnevale.Tony Piteo, vicesindaco con delega al Turismo e allo Spettacolo: “Concluse le festività natalizie, siamo al lavoro per il Carnevale, che come da tradizione si apre con la Focareddha. Questo evento, organizzato dal Comune con grande impegno, rappresenta un momento fondamentale per la comunità. Ci teniamo particolarmente a sottolineare che la serata sarà animata da un gruppo coinvolgente e importante del Salento specializzato in pizzica, capace di coinvolgere e trascinare il pubblico con la sua energia travolgente. Con questa iniziativa, intendiamo dare il via ufficiale al periodo carnevalesco, che quest’anno si preannuncia straordinario e come uno dei più importanti della tradizione locale. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e fiduciosi che anche questa edizione sarà accolta con entusiasmo da cittadini e visitatori”.