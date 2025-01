Risultati positivi per la raccolta fondi pro Telethon 2024

TRINITAPOLI – Si è conclusa con grande successo la raccolta fondi a favore di Telethon organizzata dall’Associazione Volontari Nazionale Carabinieri, sotto la guida del presidente Michele Galasso e con il supporto del Fiduciario comunale del CONI/BAT, Giuseppe Acquafredda. L'evento si è svolto il 30 dicembre 2024, presso il Palazzetto dello Sport "Sandro Pertini" di Trinitapoli, e ha visto la partecipazione attiva di tutta la comunità locale.

Il presidente Galasso e il fiduciario Acquafredda hanno espresso un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento, a partire dai dirigenti scolastici e dal personale docente e non delle scuole di Trinitapoli, che hanno supportato e animato l’iniziativa, nonostante le difficoltà dovute alle assenze per influenza. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai responsabili delle ASD partecipanti, che hanno con passione preparato le esibizioni dei loro allievi.

Un Sostegno Istituzionale e Comunitario

Il supporto delle istituzioni è stato fondamentale. Il Sindaco Francesco di Feo, il Presidente del Consiglio comunale Loredana Lionetti e gli assessori Cosimo Damiano Muoio, Luigi Di Leo, Tonia Iodice, Maria Rosaria Capodivento, Giovanni Landriscina, insieme ai consiglieri comunali, hanno offerto un sostegno costante durante tutta l’organizzazione, spingendo l'evento verso un successo che ha coinvolto l’intera comunità.

Inoltre, sono stati fondamentali gli enti patrocinatori: la Provincia BAT, il Comune di Trinitapoli, il CONI Puglia, l'Associazione Nazionale Carabinieri, la Polizia Locale, e i Carabinieri della locale stazione. La collaborazione di numerosi volontari, tra cui quelli della cooperativa Lilith Med 20, e il contributo degli sponsor locali, come le pizzerie di Trinitapoli, hanno permesso di garantire un evento ben organizzato e coinvolgente.

I Risultati della Raccolta Fondi

I risultati ottenuti dalla raccolta fondi sono stati più che soddisfacenti, superando l’importo dell’edizione precedente. I fondi sono stati raccolti attraverso varie iniziative, tra cui la vendita di gadget Telethon, donazioni da aziende locali e la vendita dei biglietti della lotteria.

Conclusioni

L'evento ha rappresentato un momento di unione per tutta la città e un segno tangibile dell’impegno collettivo per una causa importante come quella della ricerca scientifica. L'Associazione Volontari Nazionale Carabinieri ringrazia ancora una volta tutte le persone, le istituzioni e le aziende che hanno reso possibile questa raccolta fondi, e promette di continuare a lavorare con dedizione per contribuire a nuovi successi e progetti a favore della solidarietà.