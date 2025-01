Roma: torna “L’Accappatoio” di U’ Papadia, un’Odissea di crisi esistenziali

ROMA – Ilildi Ciampino ospiterà lo spettacolo teatrale, una performance unica nel suo genere, che combina il teatro-canzone in un’alternanza fluida di musica e parole.

U’ Papadia, un artista salentino trapiantato a Roma, porterà in scena un’ironica odissea esistenziale attraverso monologhi e brani originali, accompagnato dal musicista Armando “Guit” Serafini.

Uno spettacolo tra introspezione e umorismo

“L’Accappatoio” è molto più di una rappresentazione: è un viaggio nelle pieghe della quotidianità, affrontato con disarmante sincerità e un tocco di ironia.

Con il motto “Mollare non è perdere, Mollare è Salvifico”, lo spettacolo si propone di esplorare la ricerca del significato, le relazioni umane e le sfide della vita. Le canzoni e i monologhi, intrecciati in un perfetto equilibrio, aiutano a comunicare ciò che a volte le sole parole o le sole note non riescono a esprimere.

Dettagli dell’evento

Date: Sabato 18 gennaio, ore 20:30 Domenica 19 gennaio, ore 18:30

Luogo: Piccolo Teatro dell’Essere in Sé, Via Morosina 48, Ciampino

€12 + €3 (tessera annuale obbligatoria) Cast: U’ Papadia : Accappatoio, chitarra e voce Armando “Guit” Serafini : Chitarre, percussioni e reazioni



Prenotazioni

La prenotazione è obbligatoria.

Per acquistare i biglietti, visitare il sito: Billetto.

Non perdete l’occasione di immergervi in questa profonda e divertente riflessione sull’esistenza umana, raccontata con talento e autenticità da U’ Papadia.