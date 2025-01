Serie A: Lecce-Genoa, sfida cruciale al “Via del Mare”

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce torna in campo domani alle ore 15 per affrontare il Genoa al “Via del Mare”, nella diciannovesima giornata di Serie A. Una partita importante per entrambe le squadre: i salentini cercano riscatto dopo la sconfitta per 2-0 subita contro il Como al “Sinigaglia”, mentre il Genoa punta a consolidare il dodicesimo posto, forte del recente successo per 2-1 contro l’Empoli al “Castellani”.

Le scelte degli allenatori

Il tecnico del Lecce, Marco Giampaolo, dovrà fare i conti con diverse assenze: Berisha, Banda e Gaspar saranno indisponibili per infortuni. Per questo motivo, si affiderà a Pierret e Rafia sugli esterni, con Dorgu a orchestrare il gioco a centrocampo. In attacco, confermato il duo formato da Krstovic e Morente.

Dall’altra parte, il Genoa guidato da Patrick Vieira dovrà rinunciare a Ahanor, Ekuban e Malinovskyi, tutti alle prese con problemi muscolari. Vieira schiererà Badelj e Thorsby sulle fasce, con Zanoli a supporto delle punte Pinamonti e Vitinha.

I precedenti e l’arbitro

Ad arbitrare il match sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Nell’ultimo incontro in Serie A disputato al “Via del Mare” il 22 settembre 2023, il Lecce si impose per 1-0 grazie a un gol decisivo di Oudin, realizzato al 39’ del secondo tempo.

Obiettivi delle squadre

Il Lecce, al momento invischiato nella lotta per la salvezza, ha bisogno dei tre punti per avvicinarsi alla permanenza in Serie A. Il Genoa, invece, vede nella trasferta salentina un’occasione per consolidare la propria posizione in classifica e proseguire il percorso di crescita sotto la guida di Vieira.

Con due squadre motivate e in cerca di punti preziosi, ci si aspetta una partita combattuta e ricca di emozioni.