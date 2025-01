Sanremo ‘25: Mirco Antonio Vigna da S. Maria di Leuca al Festival

SANREMO - La magia del Festival di Sanremo non si ferma alla musica! Durante la settimana del Festival della Canzone Italiana, la città dei fiori diventa il palcoscenico di un evento straordinario: Vivi Sanremo, un'iniziativa organizzata in collaborazione con la casa di produzione televisiva Julius Plus e con la partecipazione attiva dell’Associazione Italiana Cuochi.Un connubio perfetto tra musica, spettacolo e alta cucina. Grazie alla Julius Production, la trasmissione televisiva Vivi Sanremo seguirà i momenti più salienti degli eventi collaterali, regalando agli spettatori un’esperienza immersiva direttamente dal prestigioso Grand’Hotel des Anglais di Sanremo.Qui, tra interviste esclusive, ospiti d’eccezione e show gastronomici, la cucina italiana sarà protagonista accanto alla musica.L’Associazione Italiana Cuochi: talento e passione in gara. A guidare l’organizzazione delle competizioni culinarie è il presidente dell’Associazione Italiana Cuochi, Simone Falcini che, col supporto di una squadra di esperti del settore, ha creato un format unico per celebrare l’arte della cucina.Chef italiani e internazionali si sfideranno in avvincenti gare gastronomiche, mettendo in mostra creatività, tecnica e passione per l’alta cucina.La cura dell’evento è stata affidata a figure di spicco dell’Associazione: Maria Grazia Celella, consigliera nazionale e responsabile delle aziende dell’Associazione Italiana Cuochi, Mirco Antonio Vigna (nella foto), responsabile regionale della Puglia, chef della Nazionale Aic, Vincenzo Cenname, responsabile della regione Campania e consigliere nazionale.Insieme ai colleghi delle Regioni Puglia, Sicilia, Calabria, Liguria e i Delegati Nazionali, stanno lavorando con dedizione per garantire un evento memorabile, che valorizzi la cucina italiana e le sue eccellenze.due protagonisti d’eccezione. Tra le special guests dell’evento, due figure di grande rilievo nel mondo della pasticceria e della cucina: Roberto Miranti, maestro pasticcere e innovatore, vincitore del Gelato d’Oro 2024, riconosciuto per la sua capacità di reinventare la tradizione dolciaria con un tocco di modernità e sperimentazione. Tommaso Tarantino, conosciuto come “Lo Spadellatore”, un giovane talento che, con semplicità e simpatia, realizza primi piatti economici, originali e facilmente replicabili, conquistando il pubblico con la sua autenticità.. A rendere ancora più speciale questa iniziativa sono i numerosi sponsor e partners, che con il loro contributo daranno prestigio e visibilità all’evento. Non mancheranno show cooking con chef rinomati, la presenza di food creator, ambasciatori del gusto, eccellenze della ristorazione e della pasticceria, oltre a giornalisti e social media manager pronti a raccontare ogni dettaglio di questa straordinaria esperienza.. Vivi Sanremo si candida a diventare un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e del buon cibo, dimostrando come la cucina possa essere protagonista accanto all’arte e alla cultura.Grazie all’impegno di tutti i professionisti coinvolti, questo evento sarà ricordato come un’esplosione di sapori, emozioni e spettacolo.Sanremo è pronta a brillare non solo con le note delle canzoni, ma anche con i profumi e i sapori della grande tradizione culinaria italiana.