Trani Ebraica presenta Esodo

TRANI - Il Touring Club Bari e Bat in collaborazione con il Teatro del Viaggio accompagneranno i visitatori lungo le vie della Trani Ebraica domenica 2 febbraio a partire dalle 9.30 (e fino al pomeriggio) per assistere all’opera Esodo, una visita teatralizzata del quartiere ebraico del capoluogo.Il racconto si snoderà lungo le vie che circondano la Sinagoga di Trani seguendo il concetto della Diaspora, nel suo significato più ampio. Un viaggio non lineare e profondamente affascinante, che esplora i temi della partenza e dell’arrivo, della scrittura e della lettura, che non segue un ordine cronologico e spazia dagli scritti più antichi a testi contemporanei. Dalla Bibbia a Dante, da Shakespeare ai Salmi, sono parole che vogliono emozionare, suscitare domande, suggerire senza dare risposte esaustive, anche mescolando la logica della loro successione, per poi ritrovare il filo conduttore.Atmosfere differenti per diffondere un messaggio di pace attraverso l’interpretazione a due degli attori della compagnia del Teatro del Viaggio. Da una parte di un saggio cantore, interpretato dal regista e attore Gianluigi Belsito, e dall’altra di un giovane bisognoso di sapere a rappresentare il contraddittorio, interpretato da Marco Jacopo Montaruli, entrambi orientati verso un conclusivo, nemmeno tanto implicito, messaggio di Pace.Una rappresentazione en plein air in pieno stile Teatro del Viaggio, che promuove le rappresentazioni al di fuori dei classici teatri, organizzata da Luciana Doronzo, coordinatrice regionale del neonato Club di Territorio Bari e Bat del Touring Club italiano. A corredo, un itinerario guidato da Andrea Moselli, che porterà gli spettatori alla scoperta dell’affascinante quartiere ebraico, Cattedrale e castello di Trani.Per maggiori informazioni:Angelica Scarcelli 327 1085 155