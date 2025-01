Sanremo 25, Puglia presente con Luca Sabetta

LECCE – Anche quest’anno, per l’edizione numero 75 del Festival di Sanremo in itinere (Teatro Ariston, 11-15 febbraio), la Puglia avrà un ruolo di primo piano sotto l’aspetto della gastronomia.E’ infatti in stand-bye lo chef leccese Luca Sabetta, meglio conosciuto come “L’artigiano delle uova“, che rivestirà il ruolo di tecnico della ristorazione.Detta meglio: avrà il compito di ideare e sviluppare le ricette durante la kermesse, definire il tipo di menù e gli abbinamenti fra le pietanze e fra queste e i vini e di sovrintendere le attività della Cucina affinché gli operatori lavorino per realizzarle.Ma chi è il Luca?Il suo percorso professionale inizia con la formazione e l’acquisizione del diploma presso i servizi ristorativi del plesso alberghiero “Columella” di Lecce. Già durante questo periodo è stagista presso una nota pasticceria salentina con il maestro francese Federic Bourse.In seguito un percorso tra cucina e chef salentini hanno irrobustito la sua sempre più apprezzata a ogni livello struttura professionale.Poi arricchita da lunghi soggiorni all’estero, dove si è confrontato con il patrimonio gastronomico in particolare negli USA e in Giappone.“Durante quei periodi – osserva Sabetta – mi sono approcciato a prodotti in quel momento a me sconosciuti, che mi hanno portato a fantasticare su accostamenti decisamente un po’ azzardati con la tradizione della mia terra, il Salento”.Dopo aver bypassato un infortunio, Luca decide di dare una svolta alla sua vita guardando alla cucina del territorio dov’è nato, ricca di profumi e colori. Puntando alla stagionalità dei prodotti che il Salento dona con generosità e in tal modo ideare i menù da proporre.E mentre già comincia a preparare il trolley e a prenotare il treno per la Liguria, ricorda che ”lo scorso hanno all’appuntamento canoro ho avuto il piacere di cucinare per alcuni cantanti che fino a poco tempo fa ascoltavo in radio...”. E sicuramente con le sue proposte profumate di Salento, di cui non vuole anticipare nulla, stupirà anche quest’anno.