Sergi vs Messina, in mostra alla 'Casa dell'Arte' di Presicce-Acquarica

PRESICCE-ACQUARICA (LE) - E' stata inaugurata il 4 gennaio 2025 presso la Casa dell’Arte di Presicce-Acquarica (via Gramsci, 15, Presicce), luogo espositivo di proprietà e curato dall’artista Luigi Sergi, la mostra DUE ARTISTI IN DIALOGO: Sergi e Francesco Messina.La casa dell’artista presiccese Luigi Sergi, spazio espositivo in grado di raccontare l’esperienza del proprietario, è in verità anche luogo di confronto con altri maestri.Il primo a essere ospitato è Francesco Messina, che con la sua “Madonna con bambino” inaugura il nuovo anno.Si tratta di una scultura in bronzo che, con delicatezza estrema, raffigura un tenero abbraccio tra Madre e Figlio che, guancia a guancia, paiono staccarsi dalle umane miserie per proiettarsi in una dimensione di eternità.La morbidezza delle pieghe, unitamente alla bellezza della scena, mette in evidenza la perizia dello scultore, che riesce a narrare con semplicità e immediatezza la storia sacra, toccando la sensibilità di chi osserva.Anche Luigi Sergi si è dedicato alla storia sacra, eseguendo un dipinto per la chiesa di Santa Maria degli Angeli (Presicce) raffigurante "Il miracolo del cieco", che è stato benedetto nel 2017.Nel dipinto, il miracolo avviene sotto gli occhi materni della Vergine con il Bimbo tra le braccia; la dolcezza dell’immagine sembra riprendere quella di Messina, rendendo evidente il dialogo tra i due artisti, che si completano a vicenda: ecco il valore di questa esperienza, che è arricchente per chi la vive e ne fruisce, artisti e pubblico, in una dinamica di relazione e crescita continua.