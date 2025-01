Serie B, 23ª giornata: Il Bari si ferma sull’1-1 contro il Cesena

Ssc Bari

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari torna da Cesena con un punto, dopo il pareggio per 1-1 contro i romagnoli all’“Orogel Stadium” nella 23ª giornata di Serie B. Un match ricco di episodi, in cui i biancorossi non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica durata quasi un’ora.Nel primo tempo, al 14’, il Cesena si rende pericoloso con Francesconi, che sfiora il gol. Al 23’, però, è il Bari a sbloccare il risultato: Favilli colpisce al volo di destro su un preciso cross di Dorval, portando i pugliesi in vantaggio. I biancorossi continuano a spingere e al 30’ Matias sfiora il raddoppio con un tentativo pericoloso. Al 35’ arriva la svolta: il Cesena rimane in dieci per l’espulsione di Calò, sanzionato dopo un controllo al VAR per una gomitata a Benali. Prima dell’intervallo, al 45’, Prestia ha un’ottima occasione per il pari, ma non riesce a indirizzare di testa verso la porta.Nella ripresa, il Bari cerca di chiudere la partita. Dopo appena due minuti, Pucino va vicino al gol, ma il Cesena resiste. Al 20’, il tecnico Mignani fa esordire il neoacquisto Bonfanti, arrivato in prestito dal Pisa, sostituendo Favilli. L’attaccante si fa subito vedere al 25’, ma spreca una buona opportunità per raddoppiare.Al 38’ arriva la beffa: il Cesena pareggia grazie a La Gumina, che trasforma un rigore concesso per un fallo di Obaretin sullo stesso attaccante. Nel finale, il Bari prova a reagire: al 42’ Mantovani ci prova di destro, ma senza trovare la porta.Il pareggio lascia l’amaro in bocca ai biancorossi, che vedono sfumare una vittoria importante. Nella prossima giornata, il Bari affronterà il Frosinone domenica 2 febbraio alle 17:15 allo stadio “San Nicola”. Un’occasione per riscattarsi e provare a tornare alla vittoria.