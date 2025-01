Festa a sorpresa per celebrare i 10 anni della Dirigente Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie alla guida del Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria

MANDURIA - Un’atmosfera di gioia e gratitudine ha avvolto il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria, dove gli studenti hanno organizzato una festa a sorpresa per celebrare i dieci anni della Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie come Dirigente dell’istituto. L’iniziativa, curata con grande impegno da tutti gli alunni, ha trasformato una normale assemblea d’istituto in un evento straordinario, tenutosi nella palestra della sede Galilei, appositamente allestita per l’occasione.

Un evento speciale all’insegna della riconoscenza

La giornata è stata pensata per omaggiare il lavoro e la dedizione della Dirigente, che in un decennio ha guidato il liceo con energia e visione, trasformandolo in un luogo di crescita e inclusione. La palestra, decorata con fiori, striscioni, cartelloni e una targa celebrativa, è diventata il centro di una celebrazione emozionante.

I rappresentanti d’istituto – Manuel Vozza, Angelica Libardi, Cristiano Buccoliero e Giovanni De Cataldo – hanno espresso parole di ringraziamento a nome di tutti gli studenti. “Grazie, Preside, per la sua disponibilità, il suo impegno costante e la sua attenzione verso il nostro futuro,” hanno dichiarato.

Visibilmente commossa, la Prof.ssa Di Maglie ha ricambiato l’affetto ricevuto con un discorso pieno di gratitudine: “Questi dieci anni sono stati un viaggio straordinario, ricco di sfide, ma anche di soddisfazioni immense. Il vostro entusiasmo e la vostra creatività sono la vera forza di questa scuola. Ogni giorno vale la pena dare il massimo grazie a voi.”

Un mix di emozioni, festa e ricordi indimenticabili

Dopo il momento ufficiale, gli studenti hanno dato il via ai festeggiamenti con un buffet e una torta dedicata alla Dirigente. La festa è stata arricchita da un DJ-set che ha coinvolto tutti in un’atmosfera allegra e spensierata.

Tra le sorprese, un video creato dagli studenti con immagini dei preparativi e momenti salienti dell’evento è stato proiettato in Auditorium, lasciando tutti con un ricordo indelebile. Intanto, alla sede De Sanctis, i ragazzi hanno accolto la Preside con striscioni e cartelloni, chiudendo la giornata con ulteriori dimostrazioni di affetto e calore.

Un decennio di crescita e innovazione

Sotto la guida della Prof.ssa Di Maglie, il Liceo De Sanctis-Galilei è diventato un punto di riferimento per la comunità scolastica, distinguendosi per l’attenzione ai progetti innovativi, all’inclusività e alla valorizzazione dei talenti di ciascun alunno.

“Grazie, Preside, per questi dieci anni di passione e dedizione. Speriamo di festeggiare insieme molti altri successi!” hanno concluso i rappresentanti d’istituto, a nome di tutti gli studenti.

Un traguardo importante celebrato con il cuore e con l’entusiasmo che solo una comunità scolastica unita sa esprimere.