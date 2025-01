Serie C, Girone C: Cerignola e Avellino pareggiano 1-1 al “Monterisi”

FRANCESCO LOIACONO - Il big match della ventiduesima giornata del girone C di Serie C tra Cerignola e Avellino, disputato al “Monterisi”, si conclude con un pareggio per 1-1, in una partita intensa e ricca di occasioni da entrambe le parti.

Primo tempo equilibrato

La gara si accende al 23', quando Ruggiero del Cerignola sfiora il gol con una conclusione pericolosa. Al 32', è la volta di Palmiero dell'Avellino, che su punizione va vicino al vantaggio, mentre al 36' Patierno, sempre per i campani, non riesce a inquadrare la porta con un tiro di destro. L'ultima occasione del primo tempo è per gli ofantini con Achik, che al 41' sfiora la rete ma non riesce a concretizzare.

Secondo tempo: emozioni e gol

Nella ripresa, il Cerignola aumenta la pressione. Al 9', Coccia, con un colpo di testa, manca di poco la porta. Poco dopo, all’11’, l’Avellino risponde con D’Ausilio, che per un soffio non realizza il vantaggio.

Il gol che sblocca la gara arriva al 33': Volpe porta avanti il Cerignola con un pregevole tocco al volo di destro, facendo esplodere di gioia il pubblico di casa.

L'Avellino, però, non si arrende e continua a cercare il pareggio. Al 42', Campanile non riesce a sfruttare una buona occasione per gli ospiti. L’assedio finale degli irpini viene premiato al 94', quando De Cristofaro trova il gol del definitivo 1-1 con una precisa conclusione di sinistro.

Classifica e prossimi appuntamenti

Con questo pareggio, il Cerignola si conferma al terzo posto in classifica con 39 punti, mentre l’Avellino, quarto, segue a due lunghezze di distanza con 37 punti.