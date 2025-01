Serie C, Girone C: focus sulla ventiquattresima giornata

FRANCESCO LOIACONO - La ventiquattresima giornata del Girone C di Serie C si preannuncia ricca di sfide decisive sia in ottica promozione che salvezza. Ecco il quadro completo delle partite più importanti.

Cerignola, sfida cruciale contro il Potenza

Dopo la convincente vittoria per 3-1 sul Giugliano al “De Cristofaro”, il Cerignola si prepara ad affrontare il Potenza domani alle 17:30 allo stadio “Viviani”. I lucani arrivano dal netto successo per 3-0 contro il Benevento nel recupero della ventiduesima giornata e saranno determinati a confermare il buon momento. Gli ofantini, però, hanno bisogno dei tre punti per avvicinarsi al primo posto in classifica e consolidare le loro ambizioni stagionali.

Foggia, obiettivo conferma contro il Benevento

Il Foggia, reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Latina allo “Zaccheria” nella ventitreesima giornata, scenderà in campo domenica 26 gennaio alle 15 ancora tra le mura amiche dello “Zaccheria”. Avversario di giornata sarà il Benevento, desideroso di riscattare la sconfitta subita contro il Potenza. Per i rossoneri, un successo sarebbe fondamentale per confermare l’undicesimo posto in classifica e rimanere nella zona playoff.

Monopoli, sfida delicata contro la Cavese

Dopo la sconfitta per 1-0 subita contro la Juventus Next Gen a Biella, il Monopoli ospiterà domani alle 17:30 la Cavese al “Veneziani”. I campani arrivano dalla sconfitta interna per 2-1 contro l’Avellino al “Simonetta Lamberti”. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti preziosi: il Monopoli per restare in corsa per la promozione in Serie B, la Cavese per evitare di scivolare nelle zone basse della classifica.

Altamura-Taranto: salvezza in palio

Lunedì 27 gennaio alle 20:30 il “D’Angelo” sarà il teatro della sfida tra Altamura e Taranto. I padroni di casa, dopo l’1-1 ottenuto contro il Benevento al “Vigorito”, cercano una vittoria per fare un passo importante verso la salvezza. Situazione diversa per il Taranto, reduce da una pesante sconfitta per 3-0 contro il Trapani al “Provinciale”. La squadra jonica ha bisogno di un successo per rilanciare le proprie ambizioni e allontanarsi dalla zona retrocessione.

Classifica e ambizioni in gioco

Questa giornata sarà cruciale per delineare i destini delle squadre coinvolte nella lotta per la promozione e per la salvezza. Occhi puntati su Cerignola e Foggia, ma anche sulle altre pugliesi impegnate in sfide delicate.

Non resta che attendere il verdetto del campo, in una giornata che promette spettacolo ed emozioni.