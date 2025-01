Tragedia all’ospedale San Pio di Castellaneta: 70enne muore cadendo da una barella

CASTELLANETA - Un grave incidente si è verificato nei giorni scorsi all’ospedale San Pio di Castellaneta, dove un uomo di 70 anni ha perso la vita a seguito delle lesioni riportate in una caduta accidentale dalla barella.

L’uomo era stato ricoverato per accertamenti dopo aver accusato un malore. Dopo essere stato dimesso, si trovava in attesa del figlio quando è avvenuto il tragico incidente. La famiglia, sconvolta per l’accaduto, ha deciso di sporgere denuncia, dando il via alle indagini per chiarire le circostanze che hanno portato al decesso.

Nella giornata di oggi è prevista l’autopsia, che sarà determinante per accertare le cause esatte della morte e verificare eventuali responsabilità. Le autorità competenti stanno cercando di fare luce su quanto accaduto per ricostruire i dettagli dell’incidente e capire se siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza all’interno della struttura ospedaliera.