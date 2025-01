Serie C, Girone C: il Monopoli batte il Sorrento 2-1 e continua la corsa in vetta

FRANCESCO LOIACONO - Il Monopoli conquista la quarta vittoria consecutiva imponendosi per 2-1 sul Sorrento al "Viviani" nella ventunesima giornata del girone C di Serie C. Una partita combattuta che ha regalato emozioni fino ai minuti di recupero, confermando il momento d’oro della squadra biancoverde.

Primo tempo: vantaggio Monopoli su rigore

La gara si accende fin dai primi minuti: all’11’, Grandolfo del Monopoli va vicinissimo al gol con un destro che si stampa sulla traversa. Il vantaggio arriva al 29’ grazie a un rigore trasformato da Bruschi, concesso per un fallo di Di Somma su Grandolfo.

Il Sorrento reagisce e al 32’ Carotenuto sfiora il pareggio con una conclusione insidiosa. Al 41’ è Musso, sempre per i campani, a mancare di poco la rete con un colpo di testa che termina fuori.

Secondo tempo: emozioni fino al recupero

Nella ripresa, il Sorrento trova il pari al 26’ con Bolsius, che sigla un bel gol di sinistro. Lo stesso Bolsius ha l’occasione per ribaltare il risultato al 32’, ma non riesce a concretizzarla.

Nel finale, il Monopoli spinge e al 91’ trova il gol decisivo: Grandolfo, in grande forma, segna di testa regalando ai pugliesi tre punti fondamentali.

Classifica e prossimi scenari

Con questa vittoria, il Monopoli consolida il secondo posto in classifica a quota 41 punti, portandosi a soli due punti di distanza dal Benevento, che guida il girone con 43 punti dopo il successo per 3-2 sul Catania al "Vigorito".

Il Sorrento, invece, resta undicesimo con 27 punti, in una posizione di classifica che richiede maggiore continuità per ambire a un posto nei playoff.