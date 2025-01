Tragedia a Molfetta: uomo di 37 anni muore per un malore improvviso

MOLFETTA - Un drammatico episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì a Molfetta, dove un uomo di 37 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso. La vittima, un dipendente di un bar situato in via Felice Cavallotti, si è accasciata improvvisamente, destando l'allarme tra i presenti.

Tempestivi ma inutili i soccorsi

Immediato l'intervento del personale sanitario del 118, giunto sul posto nel tentativo di salvare l’uomo. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, per il 37enne non c’è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Intervento delle autorità

Oltre ai soccorsi, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per eseguire i rilievi di rito. Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire le circostanze e le cause esatte del decesso. Al momento, l'ipotesi prevalente è che si tratti di un arresto cardiocircolatorio, ma ulteriori accertamenti sono in corso.