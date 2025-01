Serie C, Girone C: il programma della venticinquesima giornata

FRANCESCO LOIACONO - La venticinquesima giornata del Girone C di Serie C si preannuncia cruciale per le squadre pugliesi in corsa per i rispettivi obiettivi stagionali. Dopo il pareggio casalingo per 2-2 contro il Benevento allo "Zaccheria", il Foggia tornerà in campo domani alle 20:30 affrontando il Giugliano al "De Cristofaro". I rossoneri cercheranno una vittoria fondamentale per avvicinarsi alla zona playoff, mentre i campani sono reduci dalla sconfitta per 3-1 contro il Catania al "Massimino-Cibali".

Lotta playoff: Altamura e Cerignola a caccia di punti

L'Altamura, galvanizzato dal travolgente 5-1 rifilato al Taranto nella scorsa giornata al "D'Angelo", sarà impegnato in trasferta al "Simonetta Lamberti" contro la Cavese. I campani, reduci da una sconfitta per 3-1 contro il Monopoli, cercheranno di riscattarsi, mentre i pugliesi vogliono consolidare il decimo posto in classifica.

Il Cerignola, reduce dalla vittoria per 2-1 sul Potenza al "Viviani", ospiterà domenica 2 febbraio alle 15 il Catania al "Monterisi". Gli ofantini puntano al successo per rimanere in corsa per la promozione in Serie B, ma dovranno fare i conti con un Catania in buona forma.

Il Taranto cerca il riscatto dopo la penalizzazione

Situazione delicata per il Taranto, penalizzato di 9 punti dal Tribunale Federale Nazionale per il mancato pagamento degli stipendi ai tesserati. Ultimo in classifica a -6, la squadra rossoblù sarà impegnata lunedì 3 febbraio alle 15 alla "Nuova Arredo Arena" di Francavilla Fontana contro la Casertana, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Messina al "Pinto". Per i tarantini, è necessario un successo per iniziare a risalire la classifica.

Scontro al vertice per il Monopoli

Lunedì 3 febbraio alle 20:30 il Monopoli farà visita al Benevento al "Vigorito". I biancoverdi, attualmente al primo posto, vogliono confermarsi in vetta, mentre i campani cercheranno i tre punti per riavvicinarsi alle posizioni di vertice.

Una giornata di fuoco, dunque, per le squadre pugliesi, chiamate a dare il massimo per inseguire i propri obiettivi in un girone C sempre più equilibrato e avvincente.