Lecce-Parma: sfida cruciale per la ventitreesima giornata di Serie A

FRANCESCO LOIACONO - Domani sera alle 20:45, il Lecce affronterà il Parma allo stadio "Tardini" nella ventitreesima giornata di Serie A. Una partita fondamentale per entrambe le squadre, con obiettivi opposti: i salentini devono vincere per uscire dalla zona retrocessione, mentre gli emiliani cercano punti preziosi per avvicinarsi alla salvezza.

Le ultime dai campi

Il Lecce arriva a questa sfida con la necessità di riscattarsi dopo la pesante sconfitta interna per 0-4 subita al "Via del Mare". Il tecnico Marco Giampaolo dovrà fare a meno di Banda, Gaspar e Rafia, tutti indisponibili per infortunio. Per sopperire a queste assenze, Pierret e Helgason agiranno sulle fasce, Pierotti prenderà il ruolo di trequartista, mentre la coppia d'attacco sarà formata da Krstovic e Morente.

Il Parma, reduce dalla sconfitta per 3-2 contro il Milan al "Meazza", dovrà rinunciare a Man, fermo per problemi muscolari, e a Del Prato, squalificato. Mister Fabio Pecchia schiererà Sohm e Cancellieri sugli esterni, Hernani sulla trequarti e Mihaila affiancato da Djuric in attacco.

Arbitro e precedenti

La direzione di gara sarà affidata a Simone Sozza della sezione di Seregno, in provincia di Monza. L'ultimo incontro tra le due squadre nella massima serie disputato a Parma risale al 13 gennaio 2020, quando gli emiliani si imposero per 2-0 grazie alle reti di Iacoponi e Cornelius nel secondo tempo.

Con entrambe le squadre determinate a ottenere i tre punti, la sfida di domani si preannuncia combattuta e decisiva per il prosieguo della stagione di Lecce e Parma.