Serie C, girone C: il Taranto deferito per mancato pagamento degli stipendi. Rischio retrocessione in Serie D

TARANTO – Situazione sempre più critica per il Taranto Calcio, deferito al Tribunale Federale Nazionale per il mancato pagamento degli stipendi di settembre e ottobre 2024 ai propri tesserati entro la scadenza del 16 dicembre. Il provvedimento colpisce non solo la società jonica, ma anche il presidente dimissionario Massimo Giove e Mark Colin Campbell, rappresentante del fondo anglo-americano Apex, che aveva firmato un contratto preliminare davanti a un notaio per l'acquisto del club.

La squadra pugliese, attualmente ultima in classifica nel girone C di Serie C con soli 3 punti, è già stata penalizzata due volte nella stagione per questioni simili. Ora rischia una nuova penalizzazione di 6 punti, un’eventualità che aggraverebbe ulteriormente la posizione del Taranto, già sull'orlo della retrocessione in Serie D.

La crisi societaria, tra incertezze finanziarie e gestionali, rende il futuro del club sempre più fosco. Sul piano sportivo, il Taranto è chiamato a una vera e propria impresa per provare a invertire la rotta. Domenica 5 gennaio, alle ore 15, la squadra scenderà in campo allo stadio “Francioni” contro il Latina per la ventunesima giornata di campionato. Una vittoria appare indispensabile per iniziare una difficile risalita in classifica e cercare di salvare la stagione.

La situazione resta monitorata anche dalla tifoseria, che spera in una svolta societaria e in una reazione sul campo per evitare il tracollo definitivo.