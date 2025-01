Serie C, girone C: sfide decisive per Altamura, Taranto, Monopoli e Cerignola

FRANCESCO LOIACONO - La ventiduesima giornata del girone C di Serie C si preannuncia fondamentale per molte squadre impegnate nella lotta salvezza e nella rincorsa alla promozione. Ecco il programma e le ultime novità dai campi.

Altamura-Sorrento: obiettivo salvezza

Dopo la convincente vittoria per 2-0 contro il Foggia allo “Zaccheria”, l’Altamura torna in campo questa sera alle 20:30 al “D’Angelo” per affrontare il Sorrento. I pugliesi cercheranno un successo che li avvicinerebbe ulteriormente alla salvezza. Di contro, il Sorrento arriva dalla sconfitta per 2-1 contro il Monopoli al “Viviani” e punta a riscattarsi per migliorare la propria posizione in classifica.

Taranto-Messina: in campo a Francavilla Fontana

Il Taranto, reduce dalla pesante sconfitta per 3-1 contro il Latina al “Francioni”, affronterà domani alle 15 il Messina in una gara che si giocherà alla “Nuova Arredo Arena” di Francavilla Fontana. La squadra rossoblù è costretta a giocare lontano dallo “Iacovone”, attualmente in ristrutturazione in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026.

Anche il Messina non sta attraversando un buon momento, essendo reduce dalla sconfitta casalinga per 3-1 contro il Cerignola al “San Filippo”. Per entrambe le squadre, la partita rappresenta un’occasione per cercare una svolta: il Taranto punta ai tre punti per risalire in classifica, mentre i siciliani vogliono mantenere vive le speranze di salvezza.

Monopoli-Foggia: promozione e orgoglio in palio

Il Monopoli scenderà in campo lunedì 13 gennaio alle 20:30 al “Veneziani” per affrontare il Foggia. La squadra di casa, forte della recente vittoria per 2-1 contro il Sorrento, deve continuare a vincere per restare in corsa verso la promozione in Serie B.

D’altro canto, il Foggia, fermato dall’Altamura nella scorsa giornata, cercherà di conquistare almeno un punto per consolidare il tredicesimo posto in classifica e mantenere le distanze dalla zona calda.

Cerignola-Avellino: scontro per i vertici

Infine, il Cerignola ospiterà l’Avellino al “Monterisi” in una sfida dal sapore d’alta classifica. Gli ofantini, reduci dalla vittoria per 3-1 sul Messina, vogliono continuare la propria scalata puntando al secondo posto.

Gli irpini, invece, arrivano dal pareggio per 1-1 contro il Giugliano al “De Cristofaro” e cercheranno di portare via punti preziosi per avvicinarsi alla zona playoff.

Una giornata di grandi emozioni

Con diversi obiettivi in palio, la ventiduesima giornata del girone C di Serie C promette spettacolo e tensione. Tutte le squadre sono pronte a dare il massimo in un campionato sempre più equilibrato e combattuto.