Lecce ed Empoli, sfida cruciale al "Castellani" nella ventesima giornata di Serie A

FRANCESCO LOIACONO - Domani alle 15 il Lecce farà visita all’Empoli allo stadio “Castellani” per un match fondamentale della ventesima giornata di Serie A. Le due squadre, impegnate nella lotta per la salvezza, si sfideranno con l’obiettivo di conquistare punti pesanti per migliorare le rispettive posizioni in classifica.

Situazione in classifica e obiettivi

Il Lecce arriva alla sfida dopo lo 0-0 casalingo contro il Genoa al “Via del Mare”. Un punto che non è bastato ai salentini per abbandonare il terzultimo posto: una vittoria è quindi necessaria per rilanciare le speranze di permanenza in Serie A.

L’Empoli, invece, si presenta al match dopo l’1-1 contro il Venezia al “Penzo”. I toscani, leggermente più avanti in classifica, puntano al successo per avvicinarsi ulteriormente alla zona salvezza.

Le formazioni probabili

L'allenatore del Lecce, Marco Giampaolo, dovrà fare i conti con diverse assenze per infortunio: non saranno disponibili Banda, Berisha e Gaspar. Per sopperire alle defezioni, Giampaolo schiererà Ramadani e Pierret sugli esterni, con Dorgu nel ruolo di regista. In attacco spazio a Krstovic e Morente, chiamati a trascinare la squadra verso i tre punti.

Sul fronte opposto, il tecnico dell’Empoli, Roberto D’Aversa, dovrà rinunciare a Ebuehi, Haas e Pellegri, tutti indisponibili per problemi muscolari. Sulle fasce agiranno Grassi e Maleh, mentre Pezzella sarà il trequartista a supporto del tandem offensivo formato da Esposito e Colombo.

L’arbitro e i precedenti

La partita sarà diretta da Daniele Chiffi della sezione di Padova. L’ultimo precedente in Serie A tra le due squadre al “Castellani” risale all’11 dicembre 2023, quando Lecce ed Empoli si spartirono la posta con un pareggio per 1-1. In quell’occasione, i salentini passarono in vantaggio al 19’ del secondo tempo con Banda, ma i toscani trovarono il pari sette minuti dopo grazie a un’autorete di Rafia.

Una sfida salvezza tutta da vivere

Con entrambe le squadre affamate di punti, la gara di domani si preannuncia combattuta e ricca di emozioni. Lecce ed Empoli sono pronte a giocarsi una fetta importante della stagione, in un confronto che potrebbe pesare molto nell’economia della lotta salvezza.