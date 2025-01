Serie C: il Cerignola acquista il centrocampista Nicolao dalla Turris

Nicolao potrebbe debuttare sabato 25 gennaio alle 17,30 contro il Potenza al “Viviani” nella ventiquattresima giornata. Nicolao è stato ingaggiato dalla società pugliese per sostituire il centrocampista Zak Ruggiero che è stato ceduto dal Cerignola a titolo definitivo al Trapani.





Il calciatore sarà un rinforzo importante per il centrocampo del Cerignola. Gli ofantini sono in corsa in questo campionato per avvicinarsi al secondo posto.

Il Cerignola ha acquistato il centrocampista Giuseppe Nicolao, 30 anni, a titolo definitivo dalla Turris nel girone C di Serie C. Nicolao ha firmato fino al 30 giugno 2026. In questo torneo il calciatore ha disputato 17 partite con la Turris. Nella sua carriera ha giocato nel Foggia, nel Latina, nell’ Alessandria, nel Gubbio, nell’ Ancona, nel Brindisi e nel Pineto.