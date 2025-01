Serie A, Lazio-Como apre la 20ma giornata

Ss Lazio fb

NICOLA ZUCCARO - All'indomani del suo 125esimo compleanno, spetterà alla Lazio l'apertura della ventesima giornata della Serie A 2024-2025. All'Olimpico, a partire dalle 20.45 di oggi, i biancocelesti vorranno festeggiare il raggiungimento dell'importante traguardo con una vittoria che riporti serenità nell'ambiente laziale a seguito del 2-0 subito dalla Roma nel Derby disputato il 5 gennaio. Centrare i 3 punti per gli uomini di Baroni non sarà facile al cospetto di un Como che, reduce dalla sosta dovuta alla partecipazione del Milan alla fase finale della Supercoppa italiana e con il quale recupererà il 14 gennaio, avrà nella freschezza fisica il suo asso nella manica per fermare la Lazio.

Essa, in caso di vittoria sui lariani, potrà aumentare il distacco dalla Juventus, impegnata con il Torino nel Derby della Mole in programma al "Grande Torino" a partire dalle ore 18 di sabato 11 gennaio. Una sconfitta dei bianconeri nella stracittadina torinese potrebbe ridurre le distanze di classifica fra Juventus e Milan. I rossoneri di Conceição, galvanizzati dalla conquista dell'ottava Supercoppa Italiana nel giorno dell'Epifania, nel ricordo della loro vecchia gloria Fabio Cudicini (per l'ex portiere del Milan degli anni '60 è stato disposto un minuto di raccoglimento prima di ogni gara di questo fine settimana), punteranno a risalire anche in campionato nel confronto tutt'altro che facile con il Cagliari, quartultimo in classifica, in programma a San Siro alle 20.45 di sabato 11 gennaio.

E, per restare in tema di confronti fra l'alta e la bassa classifica, saranno da cardiopalma anche le sfide di domenica 12 gennaio 2025, a partire da Venezia-Inter. Nella sfida che inizierà alle ore 15, i nerazzurri di Simone Inzaghi dovranno tornare alla vittoria per cancellare l'amarezza subita per la finale della Supercoppa Italiana persa a Riad contro il Milan e per tenere il passo del Napoli nella corsa per lo scudetto. Di contro, i partenopei di Antonio Conte alle 20.45 cercheranno di allungare la vetta di classifica fra le mura amiche del Maradona nella sfida contro un Verona bisognoso di punti per la permanenza in Serie A.