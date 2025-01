Servizio civile universale: parte da Bari il tour per la presentazione dei progetti speed date

BARI - Legacoop Puglia anche quest’anno si prepara ad accogliere i volontari del Servizio Civile. Sono 14 i progetti per 95 giovani volontari tra i 18 e i 29 anni non compiuti che aspirano a vivere un’esperienza di cittadinanza attiva tra le più formative e di crescita personale. Una esperienza che spesso cambia la vita di chi decide di farla. Per conoscere i 14 progetti di Legacoop Puglia, l’appuntamento è per mercoledì 22 gennaio alle 17.30 presso Portineria 21 a Bari. L’iniziativa, offre così ai giovani candidati la possibilità di partecipare a uno speed date informativo, un’occasione conviviale in cui, davanti a un cocktail, sarà possibile conoscere nel dettaglio le attività, con uno sguardo particolare ai progetti che avranno Bari come sede di attività.Si tratta del primo appuntamento della campagna firmata Legacoop Puglia “Lasciatelo raccontare”, pensata perché a raccontare il Servizio Civile siano gli ex volontari. Saranno loro a condividere le proprie esperienze, raccontando come questo percorso abbia segnato positivamente la loro vita, contribuendo spesso ad orientare le scelte professionali e finanche ad aprire le porte del mondo del lavoro come attesta il dato ormai consolidato che vede il 30% dei volontari del servizio civile continuare a collaborare con le cooperative anche dopo il termine dell’attività.Sarà, dunque, grazie al racconto degli ex, con il supporto di alcuni rappresentanti delle cooperative titolari dei progetti, che gli aspiranti volontari potranno scegliere il progetto più rispondente alle proprie inclinazioni.I progetti coinvolgeranno 95 tra ragazzi e ragazze su tutto il territorio regionale, su temi che vanno dall’educazione all’inclusione sociale, dalla promozione culturale al contrasto alla povertà educativa e alla difesa e tutela del patrimonio culturale.In particolare, nel corso dello speed date di mercoledì 22 gennaio saranno attenzionati i progetti le cui attività saranno svolte a Bari. Ad illustrarne i dettagli saranno i rappresentanti delle cooperative coinvolte. Tra queste la storica Progetto Città col progetto “Educare per orientare” che propone laboratori creativi contro la povertà educativa e “Meravigliarti”, in collaborazione con le coop Raggio di Luna e Cresciamo Insieme, finalizzato al coinvolgimento dei minori nella tutela del patrimonio culturale; alle biblioteche come spazi di incontro e crescita è dedicato il progetto “Biblioteche del futuro” della cooperativa Imago; “Worksong - Il canto del lavoro” è il progetto del Consorzio Elpendù, per supportare e informare persone in condizioni di disagio sui loro diritti. La promozione dell’inclusione sociale e economica delle persone con disabilità è affidata al progetto “Sull’onda dei sogni” della cooperativa C.S.I.S.E.La campagna “Lasciatelo raccontare dopo Bari toccherà anche altre province pugliesi da Taranto al Salento passando per la Bat.Ogni volontario selezionato avrà la possibilità di dedicare un anno al Servizio Civile, a partire da giugno 2025, con un rimborso mensile di 507,30 euro. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 18 febbraio 2025.