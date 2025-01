Si chiude la terza edizione di Professional Expo con una giornata ricca di eventi

Infoline: 3495269727

Apertura: 9.00 (ingresso gratuito con registrazione)

BARI - Domenica 19 gennaio, al The Nicolaus Hotel di Bari, si terrà la seconda e ultima giornata della terza edizione di “Professional Expo”, l’evento fieristico dedicato ai settori della fotografia, del video, dell’audio e, per la prima volta, anche della grafica e della stampa, organizzato da Rocco e Marco Solimine, nel quale oltre trenta aziende provenienti da tutta Italia e da vari Paesi europei esporranno i loro prodotti e le proprie attività.La giornata si aprirà alle 9 e proseguirà con una serie di conferenze, workshop e model sharing gratuiti che vedranno protagonisti fotografi, professionisti ed esperti del settore, mentre nel primo pomeriggio il noto fotografo di pubblicità e moda Francesco Francia terrà una masterclass a numero chiuso (a pagamento) su “La luce al servizio dell’atmosfera nel ritratto e wedding”. A seguire, all’interno dell’area grande oltre 2mila metri quadrati, sino al tardo pomeriggio saranno proposti altri talk, conferenze e model sharing.“Professional Expo” si rivolge non solo ai professionisti ma anche agli appassionati, riunendo sotto lo stesso tetto il mondo della fotografia classica e digitale con l’intento di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Durante la fiera saranno ospitati distributori di attrezzature varie, con la possibilità per i visitatori di provare le ultime novità del settore per quanto riguardo le macchine fotografiche, gli obiettivi, i supporti e gli strumenti per la stampa, mentre professionisti e imprese avranno l’opportunità di incontrarsi e confrontarsi, seguendo i principi dell’innovazione migliorando la sostenibilità economica.“Professional Expo” sarà aperta domenica 19 gennaio dalle 9 alle 20. L’ingresso è gratuito, mentre la partecipazione alle masterclass è a pagamento. Per informazioni è possibile visitare il sito www.professionalexpo.it .