Successo per il tour "Annidiamoci": una risposta concreta alla solitudine

BISCEGLIE - Continua con un successo crescente il tour "Annidiamoci", ideato e promosso dalla traduttrice biscegliese Annamaria Iannelli. Un’iniziativa innovativa che punta a combattere uno dei mali più diffusi della società contemporanea, la solitudine, trasformando locali e spazi di aggregazione in luoghi di incontro autentico e caloroso.

Record di partecipazione a Bisceglie

La tappa di ieri presso la pizzeria "La Fontana" di Bisceglie ha registrato un nuovo record di presenze, con 45 partecipanti entusiasti che hanno condiviso momenti di dialogo, risate e condivisione. Il progetto, partito con grande entusiasmo, si è affermato come una risposta concreta al bisogno di socialità reale, superando la superficialità e la freddezza delle app di incontri e dei social media.

Un format che unisce generazioni

La quinta tappa del tour di ieri, ha ancora una volta proposto un format originale e coinvolgente: tavoli di aggregazione pensati per favorire il dialogo autentico tra i partecipanti. Non solo giovani, ma anche numerosi senior hanno preso parte all’evento, creando un tavolo dedicato che ha riscosso grande successo.

“Questa risposta intergenerazionale dimostra che il bisogno di connessione umana è universale”, ha commentato Iannelli.

Il progetto e le prossime tappe

"Annidiamoci" si distingue per la sua capacità di trasformare locali in spazi di incontro umano: pizzerie, bar e luoghi di ritrovo notturno diventano scenari per momenti di convivialità e condivisione.

Annamaria Iannelli, promotrice dell’iniziativa, ha annunciato che il tour proseguirà con nuove tappe tra Bari e Bat, il cui programma sarà presto reso pubblico. Gli eventi resteranno aperti a tutti coloro che desiderano mettere da parte lo schermo e riscoprire il valore degli incontri diretti.

Un’idea che lascia il segno

Il successo del tour non è solo nei numeri, ma nel messaggio che trasmette: superare l’isolamento sociale con momenti di autentica connessione umana. "Annidiamoci" non è solo un evento, ma un movimento che potrebbe ispirare nuovi approcci per combattere la solitudine nella società contemporanea.

"La risposta alla solitudine è ritrovarsi, guardarsi negli occhi e condividere", ha dichiarato Iannelli. E il suo progetto continua a dimostrarlo, un incontro alla volta.