Fitto accolto in Consiglio comunale a Lecce: "Un orgoglio per il Salento e la Puglia"

LECCE - Questa mattina il Consiglio comunale di Lecce ha ospitato un incontro dal forte valore simbolico e istituzionale: l’onorevole Raffaele Fitto, recentemente nominato vice presidente esecutivo della Commissione Europea, è stato accolto nella sala consiliare del Palazzo di Città dal sindaco Adriana Poli Bortone e da numerosi rappresentanti politici e cittadini.

Le parole di Paolo Pagliaro

Tra i partecipanti, il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo de La Puglia Domani, ha espresso il suo entusiasmo e sottolineato l’importanza dell’evento:

“Questa nomina è un traguardo prestigioso non solo per un politico illuminato come Fitto, ma per tutto il nostro territorio, che si conferma un punto di riferimento nel panorama istituzionale europeo”, ha dichiarato Pagliaro.

Un legame profondo con il territorio

Pagliaro ha poi evidenziato come il Salento, con la sua storia e i suoi valori, sia un esempio concreto del contributo che il territorio può offrire alla crescita dell’Europa:

“Fitto rappresenta l’energia, l’identità e la forza del Salento. Siamo certi che saprà portare avanti il suo incarico con competenza e passione, rafforzando il dialogo tra i territori e le istituzioni europee.”

Clima di entusiasmo e ottimismo

L’incontro si è svolto in un clima di entusiasmo, riflettendo l’orgoglio condiviso per il riconoscimento ricevuto da Fitto. Il sindaco Poli Bortone ha ribadito il valore strategico della nomina, auspicando che questo evento possa rappresentare un nuovo slancio per la collaborazione tra Lecce, il Salento e l’Europa.

“Un momento di grande emozione e speranza per il futuro del nostro territorio e per il suo ruolo nell’ambito europeo”, ha concluso Pagliaro.

La cerimonia ha rappresentato non solo un omaggio al percorso politico di Raffaele Fitto, ma anche un segnale di fiducia verso un futuro in cui il Salento potrà essere sempre più protagonista nel dialogo tra i territori locali e le istituzioni continentali.