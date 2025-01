'Storie di Natale in Miniatura', la serata conclusiva celebra il successo della prima edizione

BISCEGLIE - Martedì 7 gennaio a Palazzo Tupputi si è tenuta la serata conclusiva della mostra dei presepi di Bisceglie - edizione 2025 numero zero, organizzata Pro Loco Unpli Bisceglie aps, alla presenza del sindaco Angelantonio Angarano e di tutti i presepisti che hanno partecipato alla mostra.Il sindaco, complimentandosi con gli artisti che hanno saputo suscitare emozioni, ha espresso parole di compiacimento alla Pro Loco per l’attività messa in campo nell’auspicio che quanto fatto è l’inizio di future edizioni da ripetersi nei prossimi anni, tanto da individuare una location esclusiva per esporre in maniera permanente i presepi che potrebbe essere la chiesa di San Luigi.Il presidente della Pro Loco, Pierpaolo Sinigaglia, ha ringraziato l’amministrazione comunale per l’attenzione mostrata verso l’iniziativa e la Confcommercio Bisceglie, nella persona del suo presidente Leo Carriera, che ha aderito all’iniziativa culturale. Presente anche il presidente della delegazione Unpli Peucetia Nord, Vincenzo De Feudis, nonché past president della Pro Loco di Bisceglie.Il presidente, inoltre, si ritiene soddisfatto in quanto la mostra è stata visitata da circa tremila persone anche provenienti da città limitrofe nonché gruppi accompagnati da guide oltre a incassare finora numerose adesioni/prenotazioni da altri presepisti per la prossima edizione 2025 numero 1, considerando appunto, quella conclusa una edizione sperimentale.Per quanto riguarda la conclusa manifestazione la Pro Loco ringrazia gli espositori nelle persone della moglie e dei figli del nostro concittadino Giuseppe Quercia, con il fraterno amico Giampiero Mastrapasqua, Isabella Papagno da Molfetta, Donato Rana, Emanuela Pomponio, Antonio Landriscina, Alessandro Di Gregorio, Giuseppe Lovino da Ruvo, Antonio Daddato, Giuseppe Colangelo, Giacomo Gesmundo da Terlizzi, Ventafridda, Maria Pasquale e la famiglia Luigi Claudio nella persona della signora Michelini Antonietta Rita.