Bari, conferenza di servizi per la riqualificazione dell'ex Reef: al via il progetto per la valorizzazione della costa

BARI - La Ripartizione Governo e Sviluppo del Territorio del Comune di Bari ha indetto una conferenza di servizi per approvare il progetto definitivo di riqualificazione dell'ex Reef, situato lungo il litorale sud della città, nella zona di San Giorgio. L'iniziativa rientra nel piano di rilascio di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, per una durata compresa tra i 12 e i 15 anni.

Obiettivi del progetto

Il progetto mira alla riqualificazione e valorizzazione della struttura, trasformandola in un moderno complesso destinato ad attività di bar e ristorazione. L'approccio è orientato alla sostenibilità ambientale e al basso impatto paesaggistico, includendo:

L'uso di materiali ecocompatibili.

L'efficientamento energetico tramite pannelli solari.

La de-impermeabilizzazione dei suoli e l'incremento delle aree verdi.

Iter e tempistiche

La conferenza di servizi, che coinvolge tutti gli enti competenti, avrà una prima scadenza il 12 marzo, con un'eventuale riunione fissata per il 18 marzo. Durante questo periodo, il Comune raccoglierà osservazioni, richieste di integrazioni e proposte di modifica per procedere al rilascio definitivo della concessione e permettere l'avvio dei lavori.

Le dichiarazioni dell’assessore Petruzzelli

"Queste procedure si inseriscono in una visione strategica che punta alla riqualificazione della costa come elemento chiave della nuova blue economy di Bari", ha dichiarato Pietro Petruzzelli, assessore allo Sviluppo del Territorio. "L’ex Reef, un tempo simbolo di degrado, sarà trasformato in un punto di riferimento per l’attività economica sostenibile e per la rigenerazione urbana della costa sud".

Dettagli del progetto

L’immobile verrà completamente ristrutturato per migliorare la qualità architettonica e paesaggistica. Gli interventi previsti includono:

Riduzione delle aree destinate al parcheggio , favorendo la mobilità lenta e l’uso di veicoli elettrici.

, favorendo la mobilità lenta e l’uso di veicoli elettrici. Spazi esterni dedicati a verde e terrazze panoramiche , con decking in legno riciclato e strutture amovibili.

, con decking in legno riciclato e strutture amovibili. Installazione di un solarium e una piattaforma galleggiante , per offrire accesso diretto al mare.

, per offrire accesso diretto al mare. Ristorazione di qualità, con un ristorante interno (90 coperti), un bistrot/pizzeria sulla terrazza (90 coperti) e un cocktail bar.

Impatto ambientale e paesaggistico

Il progetto si distingue per l’attenzione alla sostenibilità:

95% di riduzione delle aree impermeabili .

. Pavimentazioni drenanti per il parcheggio.

per il parcheggio. Vegetazione autoctona come tamerici e fico d’India, per mitigare l’impatto paesaggistico e favorire la biodiversità.

Verso una nuova costa sud

La riqualificazione dell’ex Reef rappresenta un tassello fondamentale nel piano di rigenerazione della costa barese, che si prepara a diventare un elemento cardine dello sviluppo urbano sostenibile e del rilancio economico della città.