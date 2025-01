SuperEnalotto: in Puglia centrati due “5” da oltre 50mila euro

ROMA - Puglia protagonista dell’ultima estrazione del SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 23 gennaio, come riporta Agipronews, centrato due “5” da 25.023,29 euro, uno a Molfetta, in provincia di Bari, nella tabaccheria Gadaleta Nicola, in via Victor Hugo, 3, l’altro a Veglie, in provincia di Lecce, nel tabacchi La Madonnina in Piazza Madonna di Lourdes, 6.L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 24 gennaio, è di 63,2 milioni di euro.