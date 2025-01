Putignano, al via la raccolta firme per San Michele in Monte Laureto luogo del cuore Fai

PUTIGNANO - San Michele in Monte Laureto è un bene nel cuore di tutti i Putignanesi. Un motivo che basta da solo a giustificare la sua candidatura al 12° Censimento “Luoghi del Cuore” del FAI - Fondo Ambiente Italiano e Intesa San Paolo.Un bene sostenuto dal Comitato di Cittadini SMMoL (San Michele in Monte Laureto), la Delegazione FAI Trulli e Grotte e l’amministrazione comunale di Putignano che, questo pomeriggio, hanno presentato i dettagli della candidatura nel corso nella presentazione pubblica nella Sala Consiliare del Comune di Putignano insieme al delegato regionale Luoghi del Cuore Beniamino Attoma Pepe. “Un bene che vede un’intera comunità riunirsi per uno scopo comune: tutelare e promuovere la bellezza della propria terra” ha sottolineato Silvia Laterza, neo- Capo Delegazione FAI Trulli e Grotte. Alla presentazione di questa sera ha preso parte anche il Sindaco di Putignano, Michele Vinella, che ha sottolineato l’importanza della votazione affinché la grotta possa essere ammessa al bando con la speranza di ricevere anche uno dei finanziamenti. A questo scopo il primo cittadino ha annunciato che anche alcuni luoghi del Comune saranno punti di raccolta voti ed ha aperto in prima persona la campagna di raccolta firme insieme all’assessore al turismo Mariano Intini.Da qualche settimana, proprio a sostegno della causa e per coinvolgere l’attenzione e l’energia di tutti coloro che sostengono la candidatura, è stato costituito il Comitato informale SMMOL per San Michele in Monte Laureto (assonante con ‘small’, come la grotta, piccola, intima e preziosa, ma rivolta a un grande obiettivo). Composto da alcuni cittadini, tra cui anche volontari della Delegazione, ha lo scopo di mettere insieme quante più persone per sostenere la candidatura e rendere la grotta ammissibile al bando. “Da qualche settimana abbiamo unito le forze di alcuni cittadini e cittadine con un unico obiettivo: dare una possibilità in più al nostro territorio grazie al voto dei cittadini. Abbiamo costituito un Comitato allo scopo di sostenere questa campagna. Un gruppo aperto a tutti coloro che oggi vogliono unirsi a noi per supportare Putignano al censimento i Luoghi del Cuore FAI” ha spiegato la coordinatrice Rossella Martino nel corso della conferenza.Un momento che ha permesso ai presenti anche di prendere consapevolezza sull’importanza storica ed artistica di questo luogo, a pochi chilometri dal centro della Città del Carnevale ed inglobato nella struttura dell’ex sanatorio, ora sede del distretto ASL. Anticamente feudo dei genitori di San Gregorio Magno, la storia della Grotta si intreccia in maniera indissolubile con quella di Putignano, parte prima del convento ove si susseguirono vari ordini ed infine del sanatorio, nome con il quale è comunemente chiamata la struttura di Monte Laureto.Votare per San Michele allora diviene un’azione di amore per l’intera città di Putignano, alla quale è profondamente legato.È possibile sostenere San Michele in Monte Laureto al censimento Luoghi del Cuore votando online al link oppure fisicamente presso l’Ufficio URP, la Biblioteca Comunale, il Museo Civico “Romanazzi-Carducci”, il Centro Anziani “Margherita Pusterla”, nelle parrocchie di Putignano e nelle attività aderenti all’iniziativa.Per chi volesse unirsi al Comitato SMMOL nella promozione della candidatura può contattarlo alla mail sanmicheleinmontelaureto@gmail.com.