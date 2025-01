'Tartufo' con Michele Sinisi il 30 gennaio a Polignano a Mare e il 31 gennaio a Novoli

ph_Marcella Foccardi

Chi è Tartufo? Un truffatore o un eroe? Un attore o un politico? Un prete o un guaritore? Un sant’uomo, come vuole il padrone di casa, o un impostore, come vuole il resto della famiglia che lo ospita? Un mistificatore o un uomo consapevole delle mistificazioni altrui? Il suo ingresso, all’inizio del terzo atto, fa l’effetto di un’apparizione insolita capace di zittire l’intera casa, arrestare il ritmo della commedia. Lo spazio del palcoscenico sembra ingrandirsi per contenere, insieme alla nostra curiosità, le poche, lente, sillabe dell’ospite che non abbiamo mai visto ma che è stato preceduto dalle tante parole dette su di lui. Chi è Tartufo? Forse l’essenza stessa, ultima e malata, del male. Personaggio nato come satira della borghesia seicentesca francese, Tartufo è diventato un simbolo, il truffatore per antonomasia capace di attraversare ogni epoca, rimanendo sempre incredibilmente attuale.



Note di regia









Info: https://www.pugliaculture.it/spettacolo/tartufo/ Tartufo potrebbe essere chiunque. Anche io, anche noi teatranti quando parliamo al di fuori del nostro lavoro, quel che c’è deve stare solo in scena. Quando perdiamo di vista la complessità della vita e ci rifugiamo nella menzogna e nelle illusioni. Tartufo rappresenta tutti coloro che affascinano con la dialettica chi non ha gli strumenti per capire che cosa si nasconde dietro l’ambiguità delle parole. Il testo, vivisezionato e rimontato, è rispettato fino allo smascheramento del protagonista alla fine del quarto atto, ma nel quinto atto, scritto da Molière per rendere omaggio alla magnificenza reale che tutto risolve arrestando l’impostore, c’è una sorta di esplosione della grandezza del potere, verso cui sospendo il giudizio. Quello che ho cercato di fare è trovare un baricentro tra le istanze di Orgone, padrone di casa totalmente abbagliato dalla finta rettitudine morale di Tartufo, e il desiderio di cambiamento degli altri personaggi, ben consapevoli di trovarsi davanti un approfittatore: l’alternanza di vecchio e nuovo c’è sempre stata e ci sarà sempre, con tutti i fantasmi e le paure che si porta dietro. Cerco di restituire questa ambivalenza e l’impossibilità di risolverla. La scena di Federico Biancalani è costruita come un ring a luce fissa perché il pubblico guardi questa famiglia in cui il bubbone della frustrazione è arrivato a livelli insostenibili. Un muro fisso sul fondo, con davanti un tappeto che ne riflette la matericità, si muove fino al proscenio per schiacciare davanti agli occhi degli spettatori quella situazione pruriginosa che sancirà la fine di Tartufo, per poi aprirsi alle spalle di Orgone con la luminosità dorata della reggia di Versailles e del re che risolverà la questione.

POLIGNANO A MARE - Dall’omonima commedia di Molière, il drammaturgo, attore e regista Michele Sinisi porta in scena una sua rielaborazione di “Tartufo”, produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale, con con Stefano Braschi, Gianni D’Addario, Sara Drago, Marisa Grimaldo, Donato Paternoster, Bianca Ponzio, Marco Ripoldi, Michele Sinisi, Adele Tirante. Lo spettacolo va in scena il 30 gennaio al teatro Vignola di Polignano a Mare (ore 21) e il 31 gennaio al teatro comunale di Novoli (ore 20.45), nell’ambito delle stagioni teatrali dei Comuni, organizzate in collaborazione con Puglia Culture.Michele Sinisi si confronta ancora una volta con un classico, muovendosi all’interno di una commedia che, dietro le sfumature farsesche, cela sotto pelle un lato oscuro, dato dall’ambiguità di un protagonista sinistro, misterioso. La parola di Molière viene qui rimasticata, attualizzata e contaminata acquisendo così una freschezza dal sapore contemporaneo, un ritmo serrato che conduce lo spettatore dritto verso un finale dove il rex ex maquina toglierà dagli impicci l’intera famiglia garantendo un, seppur amaro, lieto fine.