Inter, Giornata della Memoria: i ragazzi del Settore Giovanile incontrano la storia di Árpád Weisz

MILANO - In occasione della Giornata della Memoria, i ragazzi del Settore Giovanile di FC Internazionale Milano hanno partecipato a una replica speciale a loro dedicata dello spettacolo teatrale “Se il razzismo entra in campo”, scritto e interpretato da Gianfelice Facchetti, presso il Teatro della Cooperativa. Il racconto parte da episodi di cronaca, per parlare di come razzismo e antisemitismo riescano a volte a trovare spazio negli stadi italiani e non solo. In questo contesto, la figura di Árpád Weisz, rappresenta un monito potente contro l’indifferenza, una storia di grandi successi sportivi che l’orrore del nazismo ha portato a una fine drammatica.

Weisz fu un grande calciatore, e l’allenatore che nella stagione 1929/30 portò l’Inter alla conquista del primo Scudetto a girone unico della storia. Ungherese ed ebreo d’origine, segnò un’epoca nel calcio italiano, scoprendo e valorizzando talenti come Giuseppe Meazza. Con l’entrata in vigore delle leggi razziali nel 1938, fu costretto a fuggire con la sua famiglia, ma il loro tentativo si concluse tragicamente: deportati ad Auschwitz, persero la vita nei campi di concentramento nazisti.

Il Presidente Giuseppe Marotta ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria delle vittime dell’Olocausto.

“Ricordare è fondamentale per evitare di ripetere una delle pagine più buie della storia dell’umanità. Questo appuntamento rappresenta un momento di riflessione e crescita per i nostri giovani. Siamo particolarmente orgogliosi di avere dedicato loro questo momento di riflessione, è fondamentale che facciano propri anche i valori del Club come il rispetto, la lealtà e l’accoglienza.”

Giuseppe Marotta, Presidente e CEO Sport FC Internazionale Milano

L’Inter pone particolare attenzione alla formazione dei ragazzi e delle ragazze del Settore Giovanile, integrando la loro crescita tecnica e sportiva con le attività del progetto Educational, un programma che affronta tematiche sensibili e fondamentali per lo sviluppo personale e culturale dei giovani atleti. Tra i temi trattati vi sono, ad esempio, la lotta al razzismo e alla discriminazione, l’educazione alimentare, la salvaguardia dell’ambiente, la consapevolezza digitale, il contrasto a bullismo e cyberbullismo. In questo contesto si inseriscono i laboratori organizzati per gli studenti dell’Inter College, che quest’anno si concentrano sui temi della discriminazione verso i rifugiati con il supporto di UNHCR e della disabilità in collaborazione con l’area CSR del Club.

