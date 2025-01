Teatro Mariella di Monopoli: il mito di Proserpina rivive con “Maledetta Primavera”

MONOPOLI - Prosegue la stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Mariella di Monopoli con lo spettacolo “Maledetta Primavera (Ché gli dei non possono piangere)”, in programma venerdì 17 gennaio alle ore 21.00 (apertura porte alle 20.30). Scritto e interpretato da Daria Paoletta, lo spettacolo propone una rilettura ironica e profonda del mito del ratto di Proserpina, affrontando temi universali come il dolore della perdita e la rinascita dopo una separazione.

La narrazione, densa di ironia e con un ritmo incalzante, riprende uno dei miti fondanti della cultura occidentale, rendendolo contemporaneo e vicino alle esperienze di vita quotidiana. Attraverso il doppio ruolo di Cerere e Proserpina, Paoletta invita il pubblico a rielaborare il mito, scoprendo nei suoi personaggi estremizzati una riflessione intima e collettiva sulla condizione umana, sul ciclo della vita e sull’inesorabile passare delle stagioni.

Una scena essenziale, un racconto universale

L’allestimento scenico, curato da Enrico Messina, si ispira all’universo teatrale di Peter Brook, presentando uno spazio minimalista ma evocativo: un tappeto consumato dal tempo, dalle tonalità rosso scuro, e un trono stilizzato in legno nero. La storia prende vita grazie a luci e suoni che seguono l’evoluzione emotiva del racconto, mentre Paoletta si muove con gesti essenziali, lasciando spazio alla potenza della narrazione.

Il team creativo

Il testo e la drammaturgia portano la firma di Daria Paoletta, Rita Pelusio ed Enrico Messina, che ha curato anche suono, luci e regia. La produzione è di Armamaxa Teatro/Paginebiancheteatro e Giallo Mare Minimal Teatro.

Chi è Daria Paoletta

Attrice professionista dal 1993, Paoletta ha iniziato la sua carriera sotto la guida del regista Carlo Formigoni, passando dal teatro per ragazzi al teatro di narrazione. Fondatrice della compagnia Burambò, è riconosciuta a livello nazionale e internazionale per il suo lavoro di narratrice, con spettacoli come “Una storia che non sta né in cielo né in terra” e “Il Ballo” di Irène Némirovsky.

Biglietti e informazioni

Lo spettacolo fa parte del cartellone “Non c’è tempo” promosso da Ubuntu non solo teatro aps ets, con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli. I biglietti possono essere acquistati online o presso i punti vendita locali:

Adulti : 13€ online, 14€ in biglietteria

: 13€ online, 14€ in biglietteria Under 18: 8€ online, 10€ in biglietteria

Per informazioni e prenotazioni:

Email: associazioneculturale.ubuntu@gmail.com

Telefono: 339.4695481 o 080.4059157

Il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 28 febbraio con la stand-up comedy “Esagerate” di Cinzia Spanò.