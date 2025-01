Concattedrale di S. Eustachio: sabato l’evento del cuore con il FAI

PUTIGNANO - Sabato 18 gennaio, ad Acquaviva delle Fonti, i Volontari FAI della Delegazione dei Trulli e delle Grotte offrono la possibilità di scoprire i misteri della Concattedrale di S. Eustachio.Un’esperienza immersiva nella storia e nell’architettura della Cattedrale di Acquaviva, con le narrazioni a cura degli esperti che ne hanno approfondito gli aspetti e diretto il restauro. Lo storico dell'arte Nicola Montenegro accompagnerà lungo il perimetro esterno, in un percorso storico-artistico puntellato di aneddoti e leggende, seguito dall'architetto Anna Maria Lucarelli e dalla restauratrice Anna Giorgio che condurranno alla scoperta dell’interno, dove il recente restauro, da loro direttamente condotto, ha portato alla luce tasselli fondamentali per la ricostruzione della storia e conferma della peculiarità dell’edificio. Prima del congedo, i Volontari del FAI accoglieranno i visitatori nei locali della parrocchia per condividere, davanti a un aperitivo gentilmente offerto dagli sponsor, le occasioni offerte dal FAI per contribuire alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale.Questo appuntamento apre il calendario di “eventi del cuore” dalla Delegazione FAI dei Trulli e delle Grotte, alla scoperta dei Luoghi del Cuore del nostro territorio.Alla realizzazione dell'evento collaborano la Parrocchia, l'Associazione Cattedrale di Acquaviva delle Fonti e l'emittente locale Telemajg.Si ringraziano gli sponsor: Azienda Agricola Iannone Anna, Cantine Coppi di Turi, Bar Scaccomatto, Ristorante Cece Nero e Tarallificio Dolce Bontà.Per partecipare è richiesta la prenotazione on line (https://fondoambiente.it/eventi/i-segreti- della-cripta-e-della-concattedrale-di-s-eustachio, ) e un contributo minimo all’accesso di € 5,00 per gli iscritti FAI, € 8,00 per i non iscritti, con possibilità di iscriversi al FAI in loco.