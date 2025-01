Teatro Mariella di Monopoli: terzo appuntamento della stagione teatrale 2024/25 con “Maledetta Primavera”

MONOPOLI - La stagione teatrale 2024/25 del Teatro Mariella di Monopoli prosegue con il suo terzo appuntamento, in programma domani, venerdì 17 gennaio, alle ore 21.00 (apertura porte alle 20.30). In scena lo spettacolo “Maledetta Primavera (Ché gli dei non possono piangere)”, scritto, diretto e interpretato da Daria Paoletta.

Un mito eterno che parla al presente

Lo spettacolo ripropone una riscrittura originale del mito del ratto di Proserpina, una delle narrazioni fondanti della cultura classica. Con un tocco di ironia consapevole e pungente, Daria Paoletta esplora il tema della perdita, della separazione e della rinascita, in un viaggio emotivo che lega il mito alla contemporaneità.

L’autrice e attrice veste i panni sia di Cerere, la madre disperata e rabbiosa, che di Proserpina, la figlia strappata via. Attraverso questi personaggi, il mito viene riportato alla vita quotidiana, diventando uno specchio universale delle dinamiche umane, delle relazioni familiari e delle emozioni che attraversano il tempo.

Un allestimento essenziale ma suggestivo

La scena è volutamente minimalista: un tappeto consunto dai toni rosso scuro e un trono stilizzato in legno nero, che rimandano all’universo teatrale di Peter Brook, creano un ambiente intimo e simbolico. Luci e suoni, calibrati con estrema delicatezza, accompagnano l’evoluzione emotiva del racconto, permettendo al pubblico di immergersi completamente nella narrazione.

Il ritmo della drammaturgia, scritta da Daria Paoletta, Rita Pelusio ed Enrico Messina, alterna momenti di forte intensità emotiva a sprazzi di sottile ironia, portando il mito a dialogare con l’animo umano in modo vivo e attuale. La produzione è firmata Armamaxa Teatro/Paginebiancheteatro e Giallo Mare Minimal Teatro.

Un cartellone ricco di appuntamenti

La stagione teatrale, intitolata “Non c’è tempo”, è promossa da Ubuntu non solo teatro aps ets, con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli e la collaborazione di Apad Onlus, Biottega Benefit, Donne in corriera e Sentieri Armonici.

Il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 28 febbraio, con lo spettacolo di Stand-Up Comedy “Esagerate” di Cinzia Spanò.

Biglietti e informazioni

Adulti : online €13, biglietteria €14

: online €13, biglietteria €14 Ridotto under 18: online €8, biglietteria €10

I biglietti sono disponibili presso Mondadori Bookstore (Monopoli) e La Biottega (Putignano).

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto tramite carta del docente o carta giovani, è possibile inviare una mail a associazioneculturale.ubuntu@gmail.com o contattare i numeri 339.4695481 e 080.4059157.