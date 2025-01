Tragedia a Bari: neonato trovato morto nella culla termica

BARI – Tragedia questa mattina a Bari, dove un neonato è stato trovato privo di vita nella culla termica situata nei pressi della Chiesa di San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco. La culla, dotata di un sensore che dovrebbe allertare in caso di problemi, non ha emesso alcun suono. Secondo quanto riferito da Don Ruccia, il sacerdote della parrocchia, il neonato non ha mai dato segni di vita.

Le circostanze dell’incidente

L’allarme collegato al sensore non è mai suonato, e ora le autorità dovranno determinare se la porta della stanza che custodisce la culla non fosse stata chiusa correttamente o se il piccolo fosse già morto quando è stato portato sul posto. La Polizia ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto.

A scoprire il corpicino del neonato è stato il titolare di un’agenzia funebre, che si trovava sul posto per un altro funerale. L'uomo, volendo mostrare la culla termica a un suo collaboratore, ha trovato il piccolo avvolto in una copertina celeste.

Intervento del 118 e indagini in corso

Sul luogo della tragedia è intervenuto il 118, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso del neonato. L'ipotesi più probabile è che il piccolo possa essere stato colpito da un malore, ma le cause precise sono ancora da accertare.