Donne vittime di violenza: individuate le prime due case di emergenza regionali

BARI - Sono state individuate, dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia le prime due case di emergenza regionali per donne vittime di violenza.Si tratta di strutture a carattere temporaneo, obbligatoriamente a indirizzo segreto, propedeutiche rispetto all’inserimento nella casa rifugio di primo livello, da destinare alla protezione di donne, sole o con figli, vittime di violenza. Le strutture in questione avranno carattere sperimentale al fine di verificare l’efficacia della soluzione organizzativa individuata.La Regione Puglia è costantemente impegnata nella promozione ed attuazione di misure idonee a contrastare la violenza di genere e l’individuazione delle due case per la prima emergenza è frutto del lavoro congiunto con gli ambiti territoriali, i 30 CAV e le 18 case rifugio già operanti sul territorio. Un'iniziativa volta a rafforzare il percorso di accoglienza abitativa rivolto alle donne vittime di violenza e ai loro figli/e minori ad alto rischio di incolumità, attraverso l’implementazione di un servizio che può rispondere ai bisogni legati all’urgenza di garantire protezione e ricovero in tempi strettissimi, contestualmente attivando il progetto personalizzato.Alla rete dei servizi si aggiungono le attività di formazione dei diversi operatori coinvolti nel Sistema Antiviolenza, tra cui il personale sanitario e le forze dell’ordine, e le attività informative svolte in collaborazione con CAV e istituti scolastici.Quest’anno si è altresì proceduto all’istituzione dei Centri per gli uomini autori di violenza, all’implementazione del RED dedicata alle donne vittime di violenza e della dote per l’empowerment e l’autonomia, misure queste ultime volte a sostenere ed accompagnare la donna nel percorso di fuoriuscita dalla violenza mediante sostegno abitativo e di reinserimento lavorativo.Con l’istituzione dell’apposita sezione “Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori”, prevista dalla Legge Regionale 29/2014, vengono ogni anno elaborati ed analizzati i dati forniti da tutti i soggetti della rete antiviolenza sì da orientare le azioni future e nel rapporto del 2024 sono stati registrati +740 accessi ai Centri Antiviolenza rispetto all’anno precedente sì da giungere a complessivi 3000 accessi in un solo anno, dato che attesta il radicamento dei servizi antiviolenza sul territorio e la capacità di intercettare le situazioni di bisogno.“La Regione sperimenta una nuova forma di sostegno alle donne che hanno subito violenza. Da oggi è a loro disposizione un rifugio, nel quale mi auguro che le ospiti possano ritrovare la serenità necessaria per riprendere la propria esistenza, cercando un nuovo equilibrio a livello personale, affettivo e relazionale” è il commento del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.“La Puglia continua a perseguire una strategia orientata a sviluppare e consolidare un sistema di servizi e interventi stabili e diffusi sul territorio così da offrire alle donne che chiedono aiuto risposte qualificate e articolate in ragione delle specifiche esigenze, sia di protezione che legate alla necessità di sostegno economico, alloggiativo e di inclusione socio-lavorativa” - conclude la direttrice del dipartimento Welfare della Regione Puglia, Valentina Romano.