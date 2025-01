Tragedia nella Gravina di Laterza: 17enne precipita nel vuoto e muore sul colpo

LATERZA - Una tragedia ha scosso la comunità di Laterza questa mattina. Un ragazzo di appena 17 anni ha perso la vita dopo essere precipitato nel vuoto nella suggestiva e al tempo stesso impervia Gravina di Laterza.Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente si è verificato in circostanze ancora da chiarire. Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nella caduta.La notizia si è rapidamente diffusa in paese, gettando la comunità nello sgomento e nel dolore. Il 17enne, descritto da chi lo conosceva come un ragazzo solare e pieno di vita, lascia un vuoto incolmabile tra amici, familiari e conoscenti.Le autorità locali stanno indagando per determinare le esatte dinamiche dell'accaduto.