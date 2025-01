Anci Giovani: il sindaco di Martina Franca Gianfranco Palmisano nuovo coordinatore regionale

BARI - Oggi, presso la Fiera del Levante di Bari, si è tenuta l’Assemblea Congressuale Regionale di ANCI Giovani Puglia. L’evento, dedicato principalmente all’elezione del nuovo Coordinatore regionale e del Coordinamento della Consulta, è stato anche un’occasione di confronto per definire le linee guida delle future attività della rete dei giovani amministratori locali under 35 pugliesi. L'Assemblea, coordinata dalla Presidente Fiorenza Pascazio, assistita dal Segretario Alfredo Mignozzi e dalla struttura Anci Puglia, presente il Vicepresidente Vicario Michele Sperti, ha visto una significativa partecipazione di amministratori locali provenienti da tutta la Puglia.Durante l'assemblea, è stato eletto per acclamazione Gianfranco Palmisano, Sindaco di Martina Franca, nuovo Coordinatore regionale di ANCI Giovani. La sua candidatura, sostenuta da una lista unitaria di 40 giovani amministratori locali pugliesi, rappresenta un importante segnale di unità e coesione anche tra le nuove generazioni, in linea con la migliore tradizione dell’Associazione. Il Sindaco Palmisano succede a Gianluca Vurchio, Sindaco di Cellamare, che ha guidato ANCI Giovani Puglia dal 2017, ricoprendo anche l’incarico di Vicecoordinatore vicario nazionale della Consulta.“Non posso che esprimere soddisfazione e, soprattutto, gratitudine verso tutte le forze politiche per la condivisione unanime della mia candidatura e per l'attestazione di stima e fiducia nei miei confronti. – ha dichiarato Gianfranco Palmisano - Il mio impegno sarà quello di offrire un contributo concreto e significativo alla componente dei giovani di Anci Puglia, una comunità istituzionale composta da sindaci e amministratori di grande valore, che lavorano quotidianamente e con dedizione per il proprio territorio e per la nostra meravigliosa Puglia. L'Anci rappresenta un importante luogo di confronto, dove possiamo condividere esperienze, idee e strategie per affrontare insieme le sfide del nostro tempo. In particolare, credo fermamente che sia fondamentale valorizzare il ruolo dei giovani all'interno della politica, rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni e promuovere iniziative che favoriscano il coinvolgimento attivo e la partecipazione. Lavoreremo con passione e determinazione per la crescita delle nostre città e del nostro Sud, contribuendo a costruire un futuro migliore per le nostre comunità.”"È per me un onore passare il testimone della guida di Anci Giovani Puglia a Gianfranco Palmisano, giovane Sindaco di Martina Franca, uno dei comuni più belli della nostra regione. – ha dichiarato Gianluca Vurchio, coordinatore uscente. - Sono certo che, insieme alla nuova squadra, profondamente rinnovata e composta da amministratori giovanissimi, saprà infondere energia e proporre idee innovative alla consulta regionale. Anci Giovani Puglia, già nota per il lavoro svolto negli ultimi anni, in collaborazione non solo con Anci Senior, ma anche con le istituzioni che ci hanno coinvolto in processi partecipativi e decisionali, continuerà a crescere e fare la differenza. Un sincero augurio di buon lavoro al nuovo coordinamento di Anci Giovani Puglia."La Presidente Fiorenza Pascazio ha rivolto un saluto e caloroso ringraziamento al Coordinatore uscente, Gianluca Vurchio, e si è congratulata con Gianfranco Palmisano e con i componenti del nuovo Coordinamento regionale Anci Giovani: “A nome di Anci Puglia desidero rivolgere le più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al neo-Coordinatore di ANCI Giovani. Sono certa che saprà rappresentare al meglio, con entusiasmo e determinazione, le istanze e le energie delle giovani amministratrici e dei giovani amministratori pugliesi, portando un contributo sostanziale alla missione dell’Anci, sempre al servizio delle comunità locali. ANCI Puglia ritiene fondamentale il coinvolgimento delle nuove generazioni nella politica locale, per mantenere una classe dirigente sempre più preparata, dinamica e vicina ai cittadini.”