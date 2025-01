Trinitapoli: Mercato Festivo dell'Epifania si svolgerà regolarmente rispettando il protocollo "Mercato Pulito"

TRINITAPOLI - A Trinitapoli, lunedì 6 gennaio 2025, si terrà il Mercato Festivo dell'Epifania, assicurando il regolare svolgimento del mercato settimanale in conformità al protocollo regionale "Mercato Pulito". L'evento è stato confermato grazie alla collaborazione tra le associazioni Casambulanti e FIVA-Confcommercio e l'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Feo, con il supporto degli uffici competenti, tra cui Attività Produttive, Commercio e SUAP.

L'importanza del protocollo "Mercato Pulito"

Le associazioni sindacali hanno sottolineato l'importanza di rispettare il protocollo, invitando gli operatori a:

Raccogliere correttamente i rifiuti prodotti durante il mercato .

. Conferire i rifiuti al servizio pubblico di raccolta in maniera ordinata .

. Evitare di abbandonare rifiuti nell'area mercatale o di disperderli nell'ambiente.

Questo approccio mira a garantire il rispetto dell'ambiente e a mantenere pulita l'area destinata al mercato, valorizzando l'importanza di un comportamento responsabile da parte degli operatori e dei frequentatori.

Collaborazione tra istituzioni e operatori

La disponibilità dell’Amministrazione Comunale e il dialogo attivo con le associazioni di categoria hanno reso possibile l’organizzazione di questo appuntamento, tradizionale per la comunità di Trinitapoli, in un quadro di attenzione per la sostenibilità e l’ordine pubblico.

Un'occasione per celebrare l'Epifania

Il Mercato Festivo rappresenta un’opportunità per i cittadini e i visitatori di trascorrere una giornata all’insegna delle tradizioni e dello shopping, in un contesto che unisce il rispetto per l’ambiente e l’importanza del commercio locale.