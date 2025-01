'Leopardi. Il poeta dell’infinito' di Sergio Rubini arriva su Rai 1

BARI - Dopo essere stato presentato in anteprima all’ultima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film "Leopardi. Il poeta dell’infinito", diretto da Sergio Rubini, andrà in onda su Rai 1 in due puntate, martedì 7 e mercoledì 8 gennaio.

Dopo il successo de "I Fratelli De Filippo", Rubini torna in prima serata con un’opera che offre una visione inedita e lontana dai soliti cliché su uno dei più grandi intellettuali italiani: Giacomo Leopardi. La pellicola esplora la vita del poeta e la vastità dei temi da lui affrontati con una prospettiva che combina disincanto e utopia.

Cast stellare e sceneggiatura d’autore

Scritto da Sergio Rubini, Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini, il film vanta un cast eccezionale:

Leonardo Maltese (Giacomo Leopardi),

(Giacomo Leopardi), Cristiano Caccamo (Antonio Ranieri),

(Antonio Ranieri), Giusy Buscemi (Fanny Targioni Tozzetti),

(Fanny Targioni Tozzetti), Alessio Boni, Fausto Russo Alesi, Alessandro Preziosi, Valentina Cervi, e altri attori di primo piano.

La Puglia come protagonista

Il film, realizzato con il sostegno dell’Apulia Film Fund della Apulia Film Commission e della Regione Puglia, è stato girato anche in questa regione, scelta per alcune delle sequenze più evocative:

A Taranto e Martina Franca , sono state ambientate scene che ricostruiscono la Napoli di inizio Ottocento.

e , sono state ambientate scene che ricostruiscono la Napoli di inizio Ottocento. Nel Museo Civico Romanazzi Carducci di Putignano , è stata ricreata la residenza di Antonio Ranieri, amico di Leopardi.

, è stata ricreata la residenza di Antonio Ranieri, amico di Leopardi. La Tipografia Portoghese di Altamura ha rappresentato tipografie di Firenze e Milano.

ha rappresentato tipografie di Firenze e Milano. La spiaggia di Vignanotica (Mattinata) è diventata il palcoscenico di alcune delle sequenze oniriche più emozionanti del film.

Una produzione d’eccellenza

Prodotto da IBC Movie in collaborazione con Rai Fiction e Rai Com, il film è una celebrazione dell’arte cinematografica italiana e della figura di Leopardi, il poeta dell’infinito, che continua a ispirare con la sua visione del mondo e il suo pensiero senza tempo.

Non perdete questo appuntamento con la cultura e il grande cinema italiano, in onda su Rai 1.