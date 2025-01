Trinitapoli protagonista alla Prima Giornata Nazionale del Rispetto: i giovani musicisti Francesco Tedone e Ruggero Losapio brillano a Montecitorio

- Grande orgoglio per Trinitapoli, che si è distinta in un evento di rilevanza nazionale grazie al talento di due suoi giovani cittadini,. I due musicisti hanno rappresentato la città nella prestigiosaalla Camera dei Deputati a Roma, partecipando alla, celebrata il

Un’occasione unica per giovani talenti

Francesco e Ruggero hanno suonato nell’Orchestra Giovanile del Liceo “A. Casardi” di Barletta, composta da 35 studenti del Liceo Musicale e del Liceo Classico. La direzione dell’orchestra è stata affidata alla professoressa Mirella Sasso, che ha saputo valorizzare l’abilità e la passione dei giovani musicisti.

L’esibizione, inserita nel programma ufficiale della giornata, ha rappresentato un momento di grande emozione e ha messo in luce l’impegno e il talento dei ragazzi pugliesi, sottolineando l’importanza della musica come veicolo di rispetto e unità.

Le parole del Sindaco di Trinitapoli

Il Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, ha espresso con orgoglio il suo apprezzamento per i giovani artisti:

“Siamo immensamente orgogliosi di Francesco e Ruggero per aver avuto l'opportunità di rappresentare Trinitapoli in una manifestazione così prestigiosa a Montecitorio. Il loro impegno e la loro dedizione sono un esempio per tutta la nostra comunità.”

L’intera Giunta Comunale ha condiviso il riconoscimento per questo importante traguardo, che non solo premia il talento dei due musicisti, ma porta prestigio all’intera città di Trinitapoli.

Un messaggio di rispetto e condivisione

La Prima Giornata Nazionale del Rispetto è stata un momento significativo per riflettere sull’importanza di valori come l’inclusione, la tolleranza e l’ascolto reciproco. La partecipazione di Francesco Tedone e Ruggero Losapio, con la loro musica, ha reso ancora più speciale questa celebrazione, dimostrando come l’arte possa unire le persone e promuovere messaggi universali.

Un grande traguardo per i giovani musicisti e una giornata memorabile per Trinitapoli, che conferma il suo impegno nel valorizzare i propri talenti e nel promuovere i valori del rispetto e della cultura.