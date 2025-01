Trinitapoli protagonista all’EVOLIO Expo 2025: cultura e olio EVO alla Fiera del Levante

TRINITAPOLI - Trinitapoli si prepara a brillare alla Fiera del Levante con la sua partecipazione all’EVOLIO Expo, l’evento internazionale dedicato all’olio extravergine di oliva, in programma dal 30 gennaio al 1° febbraio 2025 a Bari. Questo appuntamento imperdibile, organizzato in collaborazione con la Regione Puglia, Pugliapromozione AReT e la stessa Evolio Expo, vedrà la cittadina pugliese tra i protagonisti nella prestigiosa area dedicata alle Città dell’Olio.

Un evento di rilevanza internazionale

EVOLIO Expo si conferma come un crocevia fondamentale per produttori, esperti e appassionati dell’olio EVO. L’obiettivo? Celebrare la cultura, la qualità e i benefici di uno dei prodotti simbolo della Dieta Mediterranea e del Made in Italy.

Il programma di Trinitapoli: tra storia e gusto

Il Comune di Trinitapoli, con l’Amministrazione guidata dal Sindaco Francesco di Feo, sarà presente con un proprio stand, arricchendo il programma con un talk esclusivo e una degustazione dedicata.

📅 Venerdì 31 gennaio 2025

🕝 Ore 14.30 – 15.30

📍 A17 Arena della Città dell’Olio

Talk: “ARCHEOLIO: LUCI NEL BUIO DEGLI IPOGEI”

Un viaggio affascinante tra archeologia e olivicoltura, che esplorerà il legame tra la storia sotterranea degli ipogei e l’antica tradizione dell’olio EVO.

🔹 Relatori:

Avv. Francesco di Feo - Sindaco di Trinitapoli

Avv. Lionetti Loredana - Presidente del Consiglio Comunale

Prof. Giovanni Landriscina - Assessore all’Agricoltura e Cultura

Dott.ssa Anna Maria Tunzi - Direttore scientifico del Parco e del Museo degli Ipogei

Dott.ssa Mariangela Lo Zupone – Curatore del Parco e del Museo degli Ipogei

🎤 Modera: Giovanni Sansonetti, Segretario regionale Città dell’Olio – Puglia

🥂 Degustazione a cura dell’I.I.S.S. “A. Moro” di Trani – Istituto Alberghiero

Un connubio tra tradizione e innovazione

EVOLIO Expo rappresenta una vetrina d’eccezione per Trinitapoli, che attraverso il proprio stand e le attività in programma, ribadisce il suo impegno nella valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

📍 Dove? Fiera del Levante, Bari

📅 Quando? Dal 30 gennaio al 1° febbraio 2025

Non perdere l’opportunità di scoprire il patrimonio di Trinitapoli e il sapore autentico dell’olio EVO! Ti aspettiamo all’EVOLIO Expo! 🫒✨