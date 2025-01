'Tuffo di Capodanno Brindisi 2025', chiusa la XV edizione

Consegnati €5.600 della Raccolta Fondi ad Angsa Brindisi per il Progetto "Home Lab - Visioni inclusive"





BRINDISI - Un altro record, oltre al numero di iscrizioni, ha caratterizzato la cerimonia di consegna ufficiale del ricavato della raccolta fondi attuata in occasione della XV Edizione del "Tuffo di Capodanno" 2025 di Brindisi. Il contributo, che ammonta a € 5.600,00 ed è destinato alle ragazze e dei ragazzi con autismo e le loro famiglie con particolare riferimento al Progetto "Home Lab - Visioni inclusive" a cura di ANGSA - Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo Brindisi, è il più alto di sempre dall’inizio dalla nuova gestione.





Con la simbolica cessione dell’assegno, recapitato ai beneficiari presso la sede Dream: laboratorio creativo centro per l’autismo ospitato nell’ex scuola "Ferrante Aporti" in via Oriani nel rione Paradiso di Brindisi, la goliardata tutto cuore firmata dal gruppo "Summer Time – Animazione & Spettacolo" di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso ha avuto il suo epilogo, alla presenza della Presidente di ANGSA Brindisi Simona Summa, del resto del direttivo e dello staff organizzativo dell’evento del primo giorno dell’anno brindisino completato da Alessandro Barba, Monica Buonasperanza, Alberto Capriati, Alessandro Cazzato, Maria Grazia Chiechi, Giampiero Prutentino e Adriano Zezza.





Una XV Edizione che ha potuto contare ancora una volta sull’illustre partenariato del Main Sponsor DealGroup Brindisi by ALLEGRINI e la collaborazione di "Puliamoilmare Brindisi" rappresentato da Alessandro Barba, Il Nautilus di Salvatore Carruezzo, "Uniti per lo Sport" Brindisi del Presidente Carmine Iaia e Italia Love Tv e che ha visto la partecipazione, anche presso la "Conca", di diverse associazioni che hanno voluto offrire il proprio contributo alla raccolta fondi per un’altra edizione record che con 535 tuffatori iscritti (di cui 184 donne e 38 minori), ha polverizzato i risultati di ogni altra precedente.





Il "Tuffo di Capodanno" di Brindisi 2025, che gode del patrocinio della Provincia e del Comune di Brindisi, si colloca quindi al primo posto nella storia per raccolta di adesioni. Un vero e proprio spettacolo quello andato in scena nel primo giorno dell’anno nell'insenatura sul litorale Nord di Brindisi in località Materdomini, in un contesto meteorologico ideale seppur con cielo a tratti nuvoloso, mostrandosi con tutto il suo bagaglio di novità ai circa 4mila spettatori che hanno affollato il perimetro scoglioso dello specchio d’acqua che ogni anno accoglie i tuffatori brindisini.





L’arrivo dei temerari tuffatori a partire già dalle prime ore del mattino, la presenza del testimonial d’eccezione Don Cosimo Schena che ha impartito la benedizione delle acque, la suggestiva esperienza in volo a bordo dell’elicottero della Asd "Volare in Salento", vissuta da Alessandra, vincitrice della lotteria parallela progettata ad hoc e consistente in un sorvolo aereo per ammirare dal cielo la costa brindisina, hanno reso ancora più suggestiva l’attesa per il momento del salto in acqua dell'edizione 2025, scandita in diretta televisiva da Antenna Sud al canale 92 del Digitale Terrestre con la conduzione dei giornalisti Cristina Cavallo e Davide Cucinelli affiancati dal collega Nico Lorusso.





L’evento che già coinvolge tuffatori da ogni parte d’Italia, ha fortemente confermato la sua internazionalità con la presenza della coppia formata da Adaeze Ebigbo ed Ehri Gbegbaje-Das, che hanno effettuato la loro iscrizione direttamente da Londra – Regno Unito come le altre iscrizioni internazionali arrivate da cittadini di Austria, Francia, Irlanda, Polonia, Svezia, Malesia e nella stessa giornata Cile, Canada e Stati Uniti.





Scenografia d’eccezione anche in questa edizione, con la straordinaria presenza dell’elicottero biposto della Asd "Volare in Salento", pilotato dal Presidente Diego Provinzano, che, dopo il sorvolo premio della lotteria, ha imbarcato il fotografo Domenico Summa raggiungendo in posizione di volo frontale l’area dei tuffatori della "Conca" per catturare suggestive immagini dei momenti più significativi dell’evento. Non sono mancate riprese e foto dal fondo marino con i mezzi fotografici subacquei dell’Associazione ScubaDive Brindisi presenti con il Sub e Presidente Giuseppe Mesiano ed altri associati che hanno documentato una visione ancora più affascinante della goliardata tutto cuore.





A fare da cornice al già splendido bagno di folla che gremiva la "Conca", la presenza sullo sfondo dello specchio acqueo delle tavole con a bordo gli amici del Brindisi Surf Club e una imbarcazione a remi del Brindisi Rowing Club, mentre sulla terraferma 4 mezzi dei Vigili del Fuoco e le moto degli onnipresenti bikers Porta d’Oriente. A presidiare l’area per il soccorso l’ambulanza dei Gruppo Brindisi - CISOM - Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta





Celebrato il "Gemellaggio Morale" consolidato ormai da 9 anni anche con il Tuffo di Capodanno – Città di Viareggio organizzato in Toscana dall’Asd Escape to Tuscany Triathlon del Presidente Aldo Angeli, che ha ideato la cuffia con il motto "Hai Freddo?…STAY HOME".