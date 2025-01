Una birra per celebrare la giornata della donna

La Giornata della Donna, l’8 marzo, quest’anno verrà celebrata dall’Associazione Le Donne della Birra con una birra esclusiva, frutto di un accordo siglato con Cascina Don Guanella di Valmadrera (LC), progetto di agricoltura sociale per l’accoglienza e la cura, la formazione e l’inserimento lavorativo di giovani a grave rischio di esclusione sociale, all’interno della quale è operativo il birrificio condotto dal birraio Manolo Lia.

E’ così che le due organizzazioni, entrambe impegnate in ambito sociale, uniscono le proprie forze per raccogliere fondi e portare avanti i propri obiettivi.

Il giorno 18 gennaio, grazie all’intervento di Marco Corti, vulcanico e creativo ideatore dell’iniziativa, si sono ritrovati per la cotta di Hopazia, la birra dedicata a tutte le donne, il birraio Manolo Lia di Cascina Don Guanella, l’esperto birraio Flavio Boero e un gruppo di dodici socie dell’Associazione Le Donne della Birra.

La birra

E’ una Golden Session IPA con una gradazione al 4%, una birra profumata e dal sapore ricco con una gradazione contenuta, in linea con il progetto Pinte Consapevoli, programma di bere consapevole che vedrà prossimamente impegnata l’Associazione.





Il nome

Hopazia cita Ipazia, una scienziata dell’antica Alessandria d’Egitto, donna di grande spessore uccisa perché considerata una strega, come accadeva spesso nell’antichità a donne che facevano paura per le loro abilità, e il luppolo (hop) ingrediente caratterizzante dello stile IPA.





Uno scopo sociale

“Siamo entusiaste di questa collaborazione - ha dichiarato Federica Felice, la neo-eletta presidente dell’Associazione. - Per la prima volta dalla nostra nascita ci siamo impegnate nella realizzazione di una birra, che ha, tra gli altri, anche uno scopo “sociale”. L’associazione, punto di riferimento per le donne del/nel settore, vuole portare la semplice realizzazione di una birra a un livello più ampio, dove non conti solo l’utilitarismo, ma prevalga lo spirito di gruppo, la solidarietà e il senso di appartenenza, come elementi trainanti delle progettualità condivise presenti e future. Hopazia quindi è un inno alla collaborazione e alla condivisione che mai come in questi ultimi anni, e anche tra le donne, ha senso affermare”.

Hopazia in bottiglie da 33cl sarà commercializzato dal birrificio dal 20 di febbraio, ma sarà prenotabile da subito al 334.7009829 – Manolo Lia - barabina@guanelliani.it

Il ricavato sarà utilizzato per i progetti sociali di Cascina Don Guanella e, in parte, devoluto all’Associazione Le Donne della Birra a sostegno del progetto Pinte Consapevoli, che verrà lanciato nella prossima edizione di Beer&Food Attraction.