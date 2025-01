Blind torna sulla scena musicale con il nuovo singolo ''Spento''

Fattosi conoscere ed amare ad XFactor 2020 con "Cuore Nero” (Disco di Platino), Blind è tornato sulla scena musicale dopo un lungo periodo di stop nel dicembre 2024 con “Mala”, un brano intenso ed importante. Il suo nuovo singolo, che esce a fine gennaio 2025, è “Spento”. “Spento ero io e spenta era la mia carriera, ma finalmente tutto sta andando in un altro modo”, racconta Blind, che sta vivendo un momento di crescita artistica e personale importante. “Lavoro molto in studio di registrazione con il mio nuovo team e i risultati si vedono”, continua l’artista, che su Instagram è seguito da ben 130.000 fan e su Spotity totalizza diverse decine di migliaia di ascoltatori mensili.

Ad appena 24 anni, Blind è cresciuto. “Oggi sono più concentrato su tutto ciò che mi succede, riesco a godermelo. Finalmente mi sto riaccendendo. Sto riaccendendo la luce su di me, sulla mia voglia di fare musica e sulla la mia carriera”, continua.Anche “Spento”, come “Mala”, in qualche modo parla d’amore. Ma non solo. “Alla fine è sempre l'amore ciò che fa combaciare un po’ tutto, nella nostra vita. E’ la cosa più importante, che ci accomuna tutti e che ci colpisce”, spiega Blind. “Però non c’è solo amore, nella mie canzoni, si parla di relazioni tra le le persone. Ognuno nei miei testi può sentirci e vederci ciò che sente”.

Ma chi è Blind? Cresciuto a Ponte San Giovanni (Perugia), Blind vive di musica fin da quando aveva appena 15 anni. A quell'età infatti ha lasciato la scuola per inseguire il suo sogno, iniziando a rappare ispirato da artisti americani, i cui testi descrivevano i sobborghi in cui vivevano. Ha avuto un'adolescenza complicata, finché il tribunale minorile lo ha affidato a Risorse & Talenti, associazione che lo ha aiutato a perseguire i suoi obiettivi musicali. Dopo la partecipazione ad XFactor 2020 ed il successo di “Cuore Nero” (Disco di Platino), Blind è tornato sulle scena musicali nel dicembre 2024 con “Mala”.